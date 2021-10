Tízezrek látogattak ki az OMÉK harmadik napjára

2021. október 9. 21:40

Az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár (OMÉK) és az "Egy a Természettel" Vadászati és Természeti Világkiállítás szombaton is több tízezer látogatót fogadott - közölte az Agrármarketing Centrum az MTI-vel.

Ismertetik, hogy az érdeklődők a kistermelői B pavilonban interaktív foglalkozásokon találkozhatnak a hungarikumokkal, kistermelői vásáron és mesterség-bemutatón vehetnek részt, a kisebbeket pedig gyermeksziget várja.



Kiemelték, a Kárpát-medence kincsei közül gyógynövényeket, havasi mézeket, erdei és termesztett gyümölcsökből készített lekvárokat, szörpöket, sajtokat is vásárolhatnak a látogatók. A gazdag, sokoldalú helyi termékek mellett hagyományaikat, kultúrájukat, épített örökségeiket, népi viseletüket is bemutatják a kiállítók.



Felhívták a figyelmet arra, hogy az őshonos udvarban látható a Magyarországon tenyésztett állatfajok, -fajták és védett őshonos magyar haszonállatok sokasága, köztük a magyar szürke szarvasmarha, kárpáti borzderes szarvasmarha, magyar tarka szarvasmarha, magyar házi bivaly, magyar parlagi szamár, kovásznai sárgafejű berke, gyimesi racka juh, suta racka juh, különféle tyúkfajták, gyöngytyúk, kacsa, liba, pulyka, magyar parlagi kecske, magyar óriás nyúl, illetve galamb.



Az OMÉK-on pénteken és szombaton a szakképző iskolák diákjai vadhúsokból készült ételekkel versenyeztek. A szakácsversenyt a Stílusos Vidéki Éttermiség Egyesület (SVÉT) az Agrárminisztériummal, az Agrármarketing Centrummal és a Magyar Konyha Magazinnal közreműködve hirdette meg. A verseny két napja alatt a legjobb hat csapat mutatta meg, hogyan tud 8 főre kétfogásos menüt készíteni 240 perc alatt.



Az alkotásokat szakmai zsűrik, a SVÉT séfjei és az Agrármarketing Centrum értékelte. A diákok a SVÉT elnökétől, Ruprecht Lászlótól értékes késkészletet, iskoláik pedig felszereléseket nyertek.



Három csapat kiemelt díjakat is átvehetett: első helyen a Siófoki SZC Krúdy Gyula Technikum és Gimnázium végzett, a második helyen a Miskolci SZC Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Szakképző Iskola, a harmadik pedig az egri Heves Megyei SZC Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Technikum és Szakképző Iskola lett - tájékoztatott az Agrármarketing Centrum.



MTI