Szakadozik a felhőzet, a csapadék is megszűnik a délelőtti órákban

2021. október 9. 21:48

Várható időjárás vasárnap éjfélig: délkelet felől felhősödés kezdődik, éjszaka a legtöbb helyen beborul az ég, és ezzel együtt egyre több helyen az eső is elered. Vasárnap az ország északkeleti harmadán vékonyodik, szakadozik a felhőzet, a csapadék is megszűnik a délelőtti órákban, másutt viszont marad a borult idő ismétlődő, változó intenzitású esővel. Az északkeleti, keleti szél többfelé lesz élénk.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2, 9 fok között alakul, de a kevésbé felhős északkeleti tájakon gyenge fagy is előfordulhat.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap többnyire 8 és 13 fok között valószínű, de az ország északkeleti harmadában 15, 18 fok is lehet.



MTI