Volner: Karácsony bemutatta a baloldal közbeszerzési modelljét

2021. október 9. 21:51

Karácsony Gergely főpolgármester a fővárosi villamosbeszerzési tenderrel bemutatta "a baloldal közbeszerzési modelljét" - jelentette ki Volner János független országgyűlési képviselő szombaton Budapesten.

A Volner Párt elnöke sajtótájékoztatóján azt mondta: a fővárosi vezetés a német VGF céggel már 2021 februárjában tárgyalásokat kezdett arról, hogy frankfurti villamosokat fognak vásárolni. A cég meg is adta az árajánlatot, Karácsony Gergelyék pedig úgy tették közzé az Európai Unió hivatalos lapjában a közbeszerzési felhívást, hogy ismert volt a beszállító, hogy mit fognak venni és mennyiért. "Ez nem közbeszerzés, ez a főváros kasszájának lefosztását jelenti" - fogalmazott.



Megjegyezte azt is, augusztusban ráadásul olyan módon írták a közbeszerzést, hogy beleírták: az kifejezetten a frankfurti villamosok beszerzésére vonatkozik.



A politikus emlékeztetett: ebben az ügyben a Volner Párt már büntetőfeljelentést is tett a rendőrségen.



Volner János szerint "ezt a bűncselekményt olyan emberek terjeszthették elő, akik korábban is besározódtak" a fővárosi beszerzésekkel kapcsolatban. A főpolgármester hagyta, hogy helyette a BKV vezetői kezdjenek politikai színtéren kommunikálni, miközben a 7,7 milliárd forint értékű közbeszerzésről szóló előterjesztést ő fogadta el egyszemélyben - tette hozzá.



Azt is elmondta, hogy a fővárosi villamosbeszerzés ügyében hétfőn a Gazdasági Versenyhivatalhoz (GVH) fordul. Ez olyan súlyú ügy, amelyben az Európai Csalás Elleni Hivatalnak (OLAF) is vizsgálódnia kell - hangsúlyozta.



A párt elnöke azt mondta: Karácsony Gergely megérkezésével a fővárosi élére visszatértek "azok a baloldalhoz köthető vörösbárok, azok a baloldalhoz köthető vállalkozók, akiket egyszer már megismerhettünk a Gyurcsány-korszakban". A baloldali előválasztás során - folytatta - még Karácsony Gergely kampányfőnökét is Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke "biztosította" egykori államtitkára, Gál J. Zoltán személyében.



MTI