A kereszténység a legüldözöttebb vallás a világon

2021. október 9. 23:09

Pakisztánban napi szinten erőszakolnak meg, rabolnak el és kényszerítenek keresztény lányokat a muzulmán vallás felvételére, majd házasságra, náluk jóval idősebb férfiakkal. Ha sikerül eljárást indítani az elrablók ellen, a bíróság többnyire a muzulmán férfiak javára dönt, és a családoknak esélyük sincs visszakapni lányukat, aki sok esetben még tízéves sincs.

Pakisztán lakosságának 96 százaléka muzulmán vallású, a keresztények és a hinduk kevesebb mint 2 százalékát teszik ki a népességnek. Éppen ezért, a két kisebbségben lévő valláshoz tartozók komoly üldöztetést szenvednek az élet szinte minden területén. A keresztény és hindu nők ráadásul duplán hátrányos helyzetben vannak, hiszen az iszlám hagyományok szerint nőként kevesebb jogokkal bírnak, mint a férfiak, nem iszlám hitűként pedig szinte minden alapvető joguktól meg vannak fosztva.

Ami a házasságokat illeti, nem titok, hogy azok célja is a keresztény és a hindu vallás visszaszorítása és az iszlám erősitése. Elképzelhetetlen például, hogy egy keresztény férfi monogám házasságra lépjen egy muzulmán nővel, azonban rengeteg muzulmán férfi keresztény nőket választ a háremébe. A keresztény nők természetesen nem vágynak ilyen házasságra, ezért a férfiak a legtöbb esetben erőszakhoz folyamodnak.

Az elmúlt években egyre inkább bevett gyakorlattá vált, hogy a felnőtt muzulmán férfiak kiskorú lányokat erőszakolnak meg, rabolnak el, kényszerítenek megtérésre majd házasságra. Egy 2020. decemberi adat szerint évente ezer keresztény és hindu lányt rabolnak el, és kényszerítenek házasságra. Sajnos, bár nincs róla konkrét adatunk, ez a szám azóta valószínűleg csak nőtt. Az S4C.News angol nyelvű hírportál napi szinten tudósít fiatal lányokról, akiket saját tanáraik, szomszédaik vagy akár a család barátai rabolnak el erőszakkal és tartanak hónapokig fogva.

Ezek a lányok nem elég, hogy kiskorúak, de sok esetben még a tízéves kort sem érik el. A tizenhárom, tizennégy évesek már idősnek számítanak köztük.

Az egyik legkiugróbb eset egy nyolcéves kislányé, akit idén augusztusban, az utcán szólított le egy középkorú férfi. Megkérte, menjen fel hozzá, és segítsen neki kivenni valamit az ágya alól, mert nem tud érte bemászni. A lány érezte a rossz szándékot a férfiban, de az annyira erősködött, hogy nem tehetett mást, felment vele. Amint beértek a lakásba, egyértelműek lettek a férfi szándékai, a kislánynak pedig esélye sem volt elmenekülni.

Szintén idén nyáron, egy óvodáskorú kislányt erőszakolt meg egy nevelő, miközben a kislány pár évvel idősebb bátyja kint várakozott, mit sem sejtve arról, mi folyik az intézmény egyik termében. Volt olyan lány is, aki az erőszak után teherbe esett, és addig fogva tartották, amíg meg nem szülte a gyereket. Utána pedig már esélye sem volt visszamenni a családjához.

A muzulmán férfiak gyakran nem is egyedül, hanem csoportosan támadnak a lányokra, akiket nem egy esetben mindannyian megerőszakolnak, mielőtt „megtérítik” és férjhez adják egyikükhöz.

Talán a legszomorúbb az egészben mégis az, hogy a legtöbb esetben az igazságszolgáltatás is az erőszaktevők javára dönt.



A rendőrség és a bíróság szívesebben hallgat az iszlám vallásúakra, mint a keresztényekre vagy hindukra.



Ha az ügy el is jut bírósági tárgyalásig, a legtöbb lányt a meghallgatás után elrablójának ítélik, és a családok végleg elveszítik gyermeküket. Természetesen a bíróság minden esetben meg kell, hogy indokolja az ítéletet. Az egyik legfőbb indok a házasságlevél megléte, amelyre hivatkozva kimondhatják, hogy a lány beleegyezett a házasságba. Csakhogy ezek aláírására a lányok minden esetben kényszerítve vannak, ami természetesen utólag nem bizonyítható. Gyakran előfordul még, túl fiatal lányok esetében, hogy a házasságlevélben 4-5 évvel idősebbnek tüntetik fel őket. Ilyenkor a bíróság a legtöbb esetben ezeket az iratokat tekinti érvényesnek a születési anyakönyvi kivonat vagy a keresztlevél helyett. Végül az is előfordulhat, ha nem kerül sor házasságra, hogy egy keresztény férfit vonnak felelősségre.



Ezzel egymásnak ugrasztják a keresztény családokat.

És egy keresztény család helyett kettőt tehetnek tönkre.



Egy tizennégy éves lány esetében például, miután tanára megerőszakolta, egyik osztálytársára fogták az ügyet. Mivel a tanárok mind ellene vallottak, esélye sem volt a bíróságon.

Ezek az esetek annyira hétköznapivá váltak, hogy a legtöbbről már tudomást sem szerzünk.

vasarnap.hu