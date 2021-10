Új napköziotthonnal gazdagodott Fenyéd község

2021. október 10. 10:26

Mintegy 800 ezer euróból épülhetett meg az a korszerű, jól felszerelt napköziotthon Fenyéden, amelyet pénteken adtak át hivatalosan a gyerekeknek.

Kép: Erdély Bálint Előd

Egy egyházi épületet használtak korábban napköziotthonnak, ám az a gyarapodó gyereklétszám miatt szűkössé vált, ráadásul már nem is felelt meg az aktuális követelményeknek, ezért döntötte el Fenyéd község vezetősége, hogy új intézményt kell építeni – fejtette ki lapunknak Bokor Botond helyi polgármester. Mint mondta, ehhez területre is szükségük volt, amelyet nem vásárolhattak meg az akkori jogszabályok miatt. Ekkor segített nekik a községközpont korábbi plébánosa, Tubák László, akinek közbenjárásával sikerült elcserélni egy legelős részt az egyház tulajdonában lévő beltelekre, amely megfelelő volt a célra.

Az önkormányzat ezután az Európai Unió Vidéki Beruházások Ügynökségénél (AFIR) pályázott sikeresen 500 ezer euróra a megvalósítás érdekében. Az összeg ugyan nem volt elég az elképzeléseik kivitelezésére, de úgy döntöttek, hogy a még szükséges 300 ezer eurót önrészként vállalják fel. Ez volt ugyanis a záloga annak, hogy egy tartós, modern épületet építhessenek a gyerekek számára. Az önrész előteremtésében végül Hargita Megye Tanácsa is segített nekik. Mostanra megépült az egyszintes, közel hétszáz négyzetméteres alapterületű napköziotthon, amely tágas tantermekkel, rendezvényteremmel, jól felszerelt konyhával, illetve egy kisebb belső udvarral is rendelkezik. Utóbbira azért volt szükség, hogy minél több napfény áramolhasson be az épületbe.

„Remélem, hogy ez a napközi már maximálisan kielégíti az igényeket, szívesen fognak idejárni a dolgozók és a kicsik is. Persze dicsérhetjük az épületet, amíg akarjuk, hiszen végtére is ezek csak falak. Sokkal fontosabb, hogy sok gyerek legyen itt és megfelelő oktatást kapjanak. Az óvónőknek éppen az a nemes, de nem könnyű feladatuk, hogy a tanítás mellett belecsöpögtessék a kicsik fejébe, lelkébe az Isten és egymás szeretetét, valamint a tudásvágyat. Így lehetnek majd jó tanulók az iskolában, később pedig jó felnőttek és jó magyar emberek” – fogalmazott Bokor Botond.

Ami még hátra van

Bokor Botond közölte, noha épült játszótér a kicsiknek, ezt a későbbiekben bővíteni szeretnék. Kertészeti munkák is vannak hátra, ugyanis azt tervezik, hogy gyümölcs- és díszfákkal, valamint különböző növényekkel ültetik be az erre alkalmas helyeket. Ezen a fajokat, valamint a nevelésüket is megismerhetik majd a napközisek. Mindemellett aszfaltozást, területrendezést is tervez az önkormányzat az intézmény környékén.

Fülöp-Székely Botond

szekelyhon.ro