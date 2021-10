Hivatásos ökölvívás: Tyson Fury padlóról győzött: kiütötte Deontay Wildert

2021. október 10. 10:32

A brit Tyson Fury megtartotta a Bokszvilágtanács (WBC) világbajnoki övét, ismét fölényes győzelmet aratva az amerikai Deontay Wilder felett helyi idő szerint szombat este a Las Vegasban tartott nehézsúlyú profi ökölvivő világbajnoki címmeccsen; a bíró a 11. menetben, egy hatalmas kiütés után szüntette be a mérkőzést.

A két öklöző most harmadszor találkozott egymással, és a meccs tétje a WBC nehézsúlyú világbajnoki öve volt, amelyet a 33 éves Fury birtokolt, miután második meccsükön, tavaly februárban technikai KO-val legyőzte az amerikait. Első ízben 2018 decemberében bokszoltak egymással, akkori küzdelmük döntetlennel zárult.



A "boksztrilógia" harmadik - és minden bizonnyal utolsó - felvonását nagy várakozások előzték meg, miután Wilder azzal vádolta ellenfelét, hogy második mérkőzésüket csalással tudta megnyerni.



A mostani meccs azonban ismét Fury meggyőző fölényét hozta. Wilder agresszíven, erős testütésekkel kezdte a mérkőzést, de Fury a második menetben több kemény ütést mért az ellenfelére, a harmadik végén pedig padlóra is küldte. Wilder a negyedik menetben rövid időre magára talált, Fury kétszer egymás után padlóra is került, de mindkétszer fel tudott állni. A következő menetekben Fury teljesen "kitisztult", kemény kombinációkkal fárasztotta ellenfelét, aki szemlátomást egyre kevésbé bírta a nyomást, többször megrogyott. Az utolsó négy menetben Wilder "nagy verést" kapott, egyre ingatagabban állt a lábán, Tyson Fury pedig folyamatos támadta. Wilder a tizedik, majd a tizenegyedik menetben is - mindkétszer a brit kemény jobbhorga után - padlót fogott, a bíró pedig beszüntette a mérkőzést.



A mostani találkozóval Tyson Fury, a "cigánykirály" profi karrierje harmincegyedik győzelmét aratta, és van egy döntetlene, míg Wilder mérlege 42 nyert meccs, egy döntetlen és két vereség.

