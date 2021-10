Schiffer András is kifakadt Márki-Zay Péterre

2021. október 10. 21:26

„Akkor most, ha jól látom, egy bírákat listázó, ellenfeleit lebuzizó ember az aktuális messiás, aki helyreállítja a jogállamot és mindeközben az egykulcsos adórendszer megtartásával igazságot tesz” – idézte Schiffer András, az LMP korábbi elnökének véleményét Márki-Zay Péterről a PestiSrácok.hu. A portálon megjelent Schiffer-idézet azóta eltűnt a volt politikus közösségi oldaláról, azonban a PestiSrácok emlékeztetett: Schiffer általánosan rossz véleménnyel van a baloldalról.

Schiffer – Kép: Bach Máté

Mint idézik: „Tényleg nincs két baloldal: egy sincsen. Innentől zöldre festett, baloskodó máz nélkül csaphat össze a progresszív jobboldal a populista jobboldallal a főhatalomért jövő áprilisban”.



A PestiSrácok Márki-Zay Péter múltja kapcsán felidézi: a politikus különös életútja Kanadán és Amerikán keresztül vezet, mindeközben a háttérben kirajzolódik egy fényevésről elhíresült szponzor is. Márki-Zay politikai szerepvállalása kapcsán hangsúlyozzák: a miniszterelnök-jelölt már évek óta tudatosan építi a nagycsaládos, keresztény és „mindenhez is értő” ember imázsát, aki sosem tagadta, hogy miniszterelnöki babérokra tör. Mint emlékeztetnek: Márki-Zay korábban próbálta azt a látszatot kelteni, hogy komoly politikai kapcsolatai vannak Amerikával, azonban akkor is kiderült, hogy csak a Soros György amerikai milliárdos üzletemberhez köthető civil szervezetek állnak szóba vele.

A portál hozzáfűzte: mivel a politikus mögött nincs számottevő pártpolitikai háttér, így csupán egy újabb bábu lesz Gyurcsány Ferenc sakktábláján.



Korábban a sajtó beszámolt róla, hogy a baloldali előválasztáson Karácsony Gergelyt visszalépésre kényszerítő Márki-Zay Péter kifejezetten népszerűtlen a baloldali politikában. A minap Oszkó Péter, a Bajnai-kormány pénzügyminisztere tett közzé bejegyzést a közösségi oldalán.

Amelyben futóbolondnak nevezte Márki-Zayt.

És úgy fogalmazott: nem kell őt lejáratni, gyorsabban megteszi maga.

A volt baloldali pénzügyminiszter azzal kapcsolatban is hangot adott indulatainak, hogy Márki-Zay miniszterelnök-jelölti pozíciója az előválasztáson az egész baloldali politikát kínosan minősíti.



Lapunknak adott nyilatkozatában Volner János, korábbi jobbikos politikus és a Volner Párt elnöke is rámutatott: Márki-Zay Pétert az összes ellenzéki párt vezetője utálja.

„Összeférhetetlen, népszerűtlen, akadékoskodó, önfejű és csapatban dolgozni képtelen ember, aki nem tudott normális politikai közösséget építeni a Mindenki Magyarországa Mozgalomból sem.”

Volner szerint Márki-Zay Péter kifogásolható stílusát a szavazók is látják, majd azt is hozzátette: ha a baloldal kormányra kerülne, akkor sem lehet olyan emberrel kormányozni, akit az összes koalícióban levő párt vezetése egy emberként gyűlöl, Márki-Zay Péter pedig pont ilyen.

