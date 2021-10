Varsóban tüntettek: Tusk és az LMBTQ-szélsőség együtt a kormány ellen

2021. október 10. 21:59

Lucie Szymanowska, az MTI tudósítója jelenti: Több ezren vettek részt Varsóban vasárnap este az ellenzéki Polgári Platform ügyvezető alelnöke, Donald Tusk kezdeményezésére összehívott tüntetésen, amelyen a lengyel és az uniós jog viszonyáról szóló alkotmánybírósági döntés ellen tiltakoztak.

A tüntetők uniós és nemzeti zászlókat vittek, láthatóak voltak a lengyel uniós tagságot támogató transzparensek és az LMBTQ-mozgalom hatszínű zászlói is.



Donald Tusk az egybegyűltek előtt elmondta: kötelességének tartotta a tüntetés összehívását, mert az alkotmánybíróság és a kormányzók "minden köntörfalazás nélkül úgy döntöttek, hogy kivezetik Lengyelországot az Európai Unióból (EU)".



A kormányt Tusk az európai elvek megsértésével vádolta, az ellenzéket pedig egységre hívta fel, mely végeredményben - mint mondta - a kormány leváltását eredményezheti. "Jól tudjuk, valójában miért is akarnak kilépni az EU-ból, azért, hogy büntetlenül sérthessék az állampolgárok jogait, a demokrácia elveit, hogy féktelenül lophassanak" - jelentette ki Tusk.



Felszólalása közben a közelben szervezett, a nemzeti körök híveiből álló ellentüntetés felől hangos bekiabálásokat lehetett hallani. Az ellentüntetők lengyel nemzeti zászlókat lobogtattak, egy "alkotmány" feliratú transzparens is látható volt.



A két megmozdulást a rendőrség választotta el egymástól.



A tüntetésekre reagálva a lengyel kormányfőhelyettes, Jacek Sasin a Twitter közösségi honlapján azt írta: Lengyelország az EU tagja, és az is marad, az unió elhagyása pedig "az egyéb ötletekkel nem rendelkező, gyenge ellenzék kitalációja".



A varsói alkotmánybíróság múlt héten úgy találta: összeegyeztethetetlenek a lengyel alkotmánnyal az uniós alapszerződések egyes előírásai, illetve az, ahogyan ezeket az Európai Unió Bírósága értelmezi.



Az alkotmánybírósági döntés ellen vasárnap más lengyelországi városokban is tiltakoztak. Népesebb, néhány ezer fős tüntetést például Krakkóban tartottak.

MTI