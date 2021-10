Magyarul írtak az avarok?

A rovások megfejtése alapján feltételezzük, hogy az avarok vagy egy részük magyarul beszélő népesség lehetett – mondta Fehér Bence, a Magyarságkutató Intézet Klasszika-filológiai Kutatóközpont vezetője, akivel a rovásemlékek megfejtéséről beszélgettünk.

– Sokan megdöbbenéssel fogadták a Magyarságkutató Intézet azon elképzelését, hogy egy 7. századból származó avar tűtartó felirata elolvasható magyarul is. Eleink a 11-12. század előtt is beszéltek és írtak. Mi lehet akkor a kétkedés oka?

– Az iskolában és a sajtóban gyakorta az hangzik el, hogy a Halotti beszédnél korábbi nyelvemlékünk nem létezik. Ez tévedés, hiszen a Halotti beszéd nem a legelső nyelvemlékünk, csak az első összefüggő szövegemlékünk. Kis számban, de ismerünk egy-egy szót a 10. század legelejéről is. Ehhez képest csak két-háromszáz évvel kell visszább menni az időben azokhoz a nyelvemlékekhez, melyek ásatások sírmellékleteként kerültek elő. Meglátásunk szerint az első magyar nyelvemlékek a késő avar korból származhatnak. Így a kívülállók számára már kevésbé tűnnek hihetetlennek a 7-8. századi írásemlékek.

Fehér Bence, a Magyarságkutató Intézet a Klasszika-filológiai Kutatóközpont vezetője – Kép: Bárdossy László, Magyarságkutató Intézet

– Mégis az iskolai tananyagban egy szó sem esik erről.

– Valóban, az iskolában mindenki úgy tanulja meg, hogy a magyar nyelv – a honfoglalás egyszeri aktusával – 895 környékén jelent meg a Kárpát-medencében. Nyilván, hogyha van egy ennek ellentmondó új felfedezés, az sokak hitetlenkedését váltja ki. Ez így is van rendjén, de szükség van arra is, hogy a kutatások új eredményeit is megismerjék az emberek. A kutatások pedig azt kezdik valószínűsíteni, hogy a magyar nyelv a 10. század előtt is jelen lehetett a Kárpát-medencében.

– Ezzel elérkeztünk egy régi kérdéshez, egy évszázada foglalkoztatja a kutatókat, hogy az avarok milyen nyelven beszélhettek?

– Igen, a 19. század vége óta vannak olyan kutatók, akik azt feltételezik, hogy az avarok egy része magyarul beszélhetett. Elsőnek Nagy Géza írt erről, aztán pedig László Gyula híressé vált kettős honfoglalás-elméletének is ez az egyik alapja. Azóta is számos kutató valószínűnek tartja, hogy az avarok egy része magyarul beszélhetett. Erre vonatkozóan azonban kevés az írásos bizonyítékunk. A források száma ugyanis roppant csekély. Ma hozzávetőlegesen negyven rendkívül rövid, szórványos szövegemléket ismerünk.

– Mit tudhatunk meg az eddigi írásjelekből, az avar korból származó rovásírásokból?

– Elsőnek is azt, hogy a korból fennmaradt írásos emlékek két nagy csoportra oszthatóak. Az egyikből jóval több maradt ránk, ezek azok az írásjelek melynek rovásai a nagyszentmiklósi kincsen is megtalálhatók. Ezeket az írásjeleket máig nem sikerült megfejteni. A másik, melyek a forrásokon kisebb számban vannak jelen azok melyeket kapcsolatba lehetett hozni a későbbi magyar rovásírás rendszerével. Azaz, az írásjelek kiolvasására lehetőség van; és történetesen az eredmény is magyar nyelvű lett. Természetesen hozzá kell tenni azt is, hogy maga a nyelv és a rovásírás is sokat változott az első, 7-8. század és a késő középkori források között. Mégis a rovások megfejtése alapján feltételezzük azt, hogy az avarok, vagy annak egy része magyarul beszélő népesség lehetett.

Avarcsontgyűrű és a rajta található rovásírás rajza – Wosinsky Mór Megyei Múzeum / Fehér Bence: A Kárpát-medencei rovásírásos emlékek gyűjteménye

– Sejthetjük, hogy mennyire lehetett a magyar nyelv az avarok között általános?

– Nem, erre a kérdésre nem tudunk választ adni. Az a feltételezésünk, hogy már az Avar Kaganátus idejében viszonylag nagy számban kellett, hogy magyar nyelven beszéljenek az itt élők, erre pedig egy jelentős bizonyíték a demográfiai érv. Másképpen ugyanis nem lenne megmagyarázható az, hogy a 10. században miért éppen a magyar válik a Kárpát-medence meghatározó nyelvévé.

– Az avar kori írásjelek az ásatásokról kerülnek elő. Látszik-e valami jellegzetesség, hogy milyen típusú tárgyakon használtak írásjelet?

– Jelenleg apró csont- és fémtárgyakon jellemző az egykori írásjelek megléte. Ezeket a tárgyakat a halottak mellett helyezték el a sírokban. Ha voltak is írásjeleik fatárgyakon, szövettárgyakon, akkor azok elrothadtak, nem maradhattak ránk. Az utóbbi két évben került elő néhány olyan lelet – nem ásatásokról, hanem raktárak archívumából –, ahol írásjelek nyomaira leltünk. Elsősorban cserépedényekre és tűtartókra karcolt írásjelek ezek.

– Mi lehetett ezeknek a funkciója? Tulajdonjog vagy valamilyen rítushoz tartozó szövegrészlet?

– Mind a kettőnek megvan a realitása, sőt még annak is, hogy egyszerűen e felirattal buzdították a tulajdonost arra, hogy rendeltetésszerűen használja az adott tárgyat, edényt. Esetleg azt jelölte, hogy mit egyen az adott edényből.

– A sajtóban sokat emlegetett 8. századi tűtartó felirat, mit tartalmaz?

– A tűtartón a megfejtésem szerint egy rituális felirat, a „Baszjad izüt” mondat szerepel. Az ótörök nyelvben a baszjad jelentése „nyomni” vagy „győzni” lehet, így az eredeti magyar jelentése is. Az „iz” pedig egy ártó démon, azaz gonoszelűző szöveget róhattak a csonttűtartóra. Azaz ez egy mágikus felirat, amelynek a jelenléte egy tűtartó eszközön igen valószínű. A tű – mint vasból készült eszköz – egyben egy mágikus funkcióval is rendelkező tárgy volt. Egy védőszellem segítségét kérdhették egy ilyen, tűtartóra írt szöveggel. Legtöbbször betegség- és bajelhárító szerepe lehetett.

Avar tűtartó rovásokkal – Fehér Bence: A Kárpát-medencei rovásírásos emlékek gyűjteménye

– Nem csak tűk és tűtartók hordozhatnak ilyen mágikus funkciókat, hanem a fegyverek is. Maradt nyoma ezeknek a sírmellékletekben?

– Igen, az íjak csontlemezein van néhány esetben felirat. Véletlenszerűek ezek, ugyanakkor azzal az írástípussal vannak írva, melyet eddig nem sikerült megfejtenünk. A problémát az jelenti, hogy nincs összefüggő szövegemlékünk. Csak a késő középkori, székelyföldi rovás feliratok azok, amik már hosszabbak. Sajnos ahogy megyünk vissza az időben, fogynak el a források. Az Árpád-korból, a honfoglalás korában nagyon kevés az írásemlékünk.

– Említette, hogy a másik avar kori írás máig megfejthetetlen. Mi lenne a segítség a kutatóknak?

– Igen, a nagyszentmiklósi rovások megfejtésén is dolgozunk. Ott a kombinatorika módszerével próbálkozunk. A megoldásában az nyújtana segítséget, hogyha újabb írásos anyagok kerülnének elő. Ezért a Magyarságkutató Intézet jelenleg a korábbi feltárások anyagát vizsgálja meg, hogy esetleg nem dokumentált írásemlékek nyomára bukkanjunk. Ez nem egy látványos és gyors munka, de mindenképpen szükséges ahhoz, hogy előrébb kerüljünk az írásjelek megfejtésében.

