Morawiecki: A „Polexit” egy káros mítosz

2021. október 11. 12:35

Morawiecki szerint az ellenzék a „Polexit káros mítoszával” helyettesíti azt, hogy „nincs ötlete, Lengyelország hogyan foglalhat el megfelelő helyet Európában”. Az ilyen módszereket akkor használják, amikor valaki „önmagát akarja becsapni és másokat” - írta a kormányfő. A bejegyzésében Morawiecki arra reagált, hogy a vasárnap esti, európai uniós zászlókat is felvonultató tüntetésen Lengyelország uniós tagságát védő jelszavak hangzottak el. A megmozdulás kezdeményezője, az ellenzéki Polgári Platform ügyvezető alelnöke, Donald Tusk pedig beszédében kijelentette: az alkotmánybíróság és a kormányzók „minden köntörfalazás nélkül úgy döntöttek, hogy kivezetik Lengyelországot az Európai Unióból (EU)”.

A tüntetést azt követően hívták össze, hogy a varsói alkotmánybíróság múlt héten úgy találta: összeegyeztethetetlenek a lengyel alkotmánnyal az uniós alapszerződések egyes előírásai, illetve az, ahogyan ezeket az Európai Unió Bírósága értelmezi. Morawiecki a bejegyzésében rámutatott: a lengyelhez hasonló alkotmánybírósági ítéletek korábban Franciaországban, Dániában, Németországban, Olaszországban, Csehországban, Spanyolországban és Romániában is születtek. A taláros testületek ezekben megállapították, hogy „az uniós intézmények időnként bizonyos döntéseikben túllépnek az alapszerződésekben rájuk ruházott hatáskörökön, és így (döntéseik) ütköznek a nemzeti alkotmányokkal” - magyarázta a miniszterelnök.

Felidézte: a múlt hetihez hasonló következtetésekre már a korábbi években is jutott a varsói alkotmánybíróság. Hangsúlyozta: érvényben marad Lengyelországnak minden, az uniós jogból eredő kötelezettsége. A lengyel kormányszóvivő, Piotr Müller is hangsúlyozta hétfőn: „szó sincs semmiféle Polexitről”, Donald Tusk „becsapta a tüntetőket”. Tusk a volt brit kormányfő, David Cameron szerepét töltheti be, ha politikai célok érdekében életre hívja az unió elhagyásának témáját - jegyezte meg Müller. A varsói Királyi Vár előtti téren a tiltakozók ezreit összegyűjtő vasárnapi tüntetés békésen zajlott, a rendőrség elválaszotta a tömeget a nemzeti körök közelben szervezett, hangos bekiabálásokkal járó ellentüntetésétől.

Őrizetbe vettek egy, az ellentüntetőkhöz a rendőrségi kordonon áttörni próbáló személyt. A tüntetés után a Királyi Vár előtti térről a tiltakozók kisebb csoportjai a Nők Sztrájkja nevű feminista szervezet felhívására a belvárosi utcákon át a kormányzó Jog és Igazságosság székhelye elé vonultak. A rendőrség szóvivője hétfőn közölte: az előre be nem jelentett menet során a rendőrség további három embert vett őrizetbe, egy rendőr megsérült.

MTI