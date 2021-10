A felhőátvonulások mellett kevésbé felhős időszakok is előfordulnak

2021. október 11. 19:57

Várható időjárás kedd éjfélig: az ország nagy részén jobbára erősen felhős vagy borult lesz az ég, miközben északnyugat felől tovább csökken a felhőzet. Elsősorban a déli megyékben, illetve a keleti határ közelében lehet számítani többnyire gyenge esőre, de máshol sem kizárt gyenge intenzitású csapadék. Az ország délkeleti felén éjszaka is zártabb lesz a felhőzet, a Tiszántúlon és délkeleten nagyobb területen is valószínű eső. Másutt a felhőátvonulások mellett kevésbé felhős időszakok is előfordulnak. Az összefüggő felhősáv és csapadékzónája kedd délelőtt délkelet felé elhagyja az országot.

Napközben a fátyol- és gomolyfelhős ég mellett több-kevesebb napsütés várható, helyenként - főleg az északi tájakon - alakulhat ki gyenge eső, zápor. Az északias szél hétfőn és kedden is főleg a Dunántúlon élénkül meg, a Kisalföldön erős lökések is előfordulhatnak.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 1 és 9 fok között várható, azonban az északi völgyek kevésbé felhős, szélvédett pontjain fagypont alá is hűlhet a levegő.



A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden általában 10 és 16 fok között alakul.

MTI