Berlinben októberben Budapest mutatkozik be

2021. október 12. 11:31

Megkezdődtek az Európai Hidak berlini programjai: az eseménysorozat középpontjában minden évben egy-egy európai ország vagy város áll, szeptemberben Budapesten a német fővárosé volt a főszerep, Berlinben októberben Budapest mutatkozik be - tájékoztatta a Müpa kedden az MTI-t.

Mint a közleményben felidézték, szeptember 17. és 30. között megújult formában jelentkezett a Müpa és a Budapesti Fesztiválzenekar nyolc éve indult, közös, tematikus fesztiválja. Az országhatárokon átívelő, kultúrákat összekötő képzeletbeli híd idén az egyik legizgalmasabb európai várost, Berlint kötötte össze Budapesttel egy klasszikus zenei, jazz- és popkoncerteket, valamint kultikus filmek vetítéseit felvonultató eseménysorozattal.



A kiemelt érdeklődés mellett lezajlott fesztivál után Berlinben a budapestihez hasonló, a magyar és a német kultúra összefonódására reflektáló programok várják az érdeklődőket október 11. és 16. között.



Százhúz év német és magyar dalirodalmából kínált válogatást a fesztivál hétfői nyitóeseménye, Horti Lilla szoprán, Balog József zongoraművész és Bodoky Gergely fuvolaművész Berlin-Budapest Lieder című estje, amelyen többek között Bartók Béla ritkán hallható Ady-dalai és Helmut Lachenmann operettsláger-feldolgozása, a Berlini cseresznyevirág is felcsendült.



Fischer Iván, a Konzerthaus Berlin tiszteletbeli karmestere és az általa alapított Budapesti Fesztiválzenekar október 15-én viszonozza a Konzerthausorchester Berlin Müpában tett látogatását, műsorukban Liszt Ferenc kompozíciói közül a Goethe-mű nyomán készült Faust-szimfónia és az Esz-dúr zongoraverseny kapott helyet. A koncert szólistája a nemzedéke egyik legeredetibb előadóművészeként számon tartott, zágrábi születésű Dejan Lazic.



A 20. században számos jelentős magyar író élt hosszabb-rövidebb ideig Berlinben, mások mellett Konrád György, Kertész Imre, Esterházy Péter és Nádas Péter választotta otthonául a német fővárost, Dalos György ma is ott él. Thomas Sparr most megjelenő, Hotel Budapest-Berlin. című könyvében azt kutatja, miképp alakították ezek az írók és más alkotók sorsát és műveit a háttérben húzódó történelmi összefüggések. A kötet bemutatóján Thomas Sparr Dalos Györggyel beszélget.



Zene, irodalom és film sajátos találkozása valósul meg Szemző Tibor mozikoncertjén, amelyen két 8 mm-es filmritkaságot tekinthetnek meg a nézők a zeneszerző-médiaművész köréjük komponált zenéjével. A Hajnali háztetők című Ottlik Géza-regény ihlette, a szerző saját hangjával hallható, Ez van! című 11 perces alkotás mellett a Hamvas Béla esszéi inspirálta Láthatatlan történet is műsorra kerül, utóbbi különlegessége, hogy NDK oktatófilmek felhasználásával és rekontextualizálásával készült.

Az Európai Hidak fesztivál berlini programjai között Szilágyi Lenke és Lothar Wolleh fotográfusok közös, Nyugatról nézve - keletről nézve címet viselő kiállítása képviseli a képzőművészetet. A kiállításhoz kapcsolódó informális tárlatvezetés, kötetlen beszélgetés és koncert nagyszerű alkalom, hogy az érdeklődők Szilágyi Lenke, Sőrés Zsolt zenész, Michael Biedowicz galerista, valamint a kiállítás kurátorainak társaságában, egy pohár bor mellett cseréljenek eszmét a látottakról.

A világhírű Snétberger Ferenc 1988 óta él Berlinben, de rendszeresen visszajár Magyarországra, hogy hazai és nemzetközi zenekarokkal lépjen fel. Szólókoncertje minden kétséget kizáróan méltó és ünnepélyes lezárása lesz a fesztiválnak - fogalmaztak a közleményben.

MTI