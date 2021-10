Jelentősen megemelte idei magyar GDP-növekedési előrejelzését az IMF

2021. október 12. 15:22

Jelentős mértékben feljavította előző prognózisához képest magyar gazdasági növekedési előrejelzését a Nemzetközi Valutaalap (IMF) kedden publikált Világgazdasági kilátások (World Economic Outlook, WEO) jelentésében. Eszerint a közép-kelet-európai régióban Magyarország éri el az idén a legnagyobb GDP-növekedést.

Az IMF prognózisa szerint a magyar bruttó hazai termék az idén 7,6 százalékkal, jövőre pedig 5,1 százalékkal növekszik.



Az IMF az előző, júliusi jelentésében nem tért ki Magyarországra. Azt megelőző, áprilisI előrejelzésében 4,3 százalékos GDP-növekedést jelzett az idei évre, 2022-re pedig 5,9 százalékosat. Egy évvel ezelőtt, tavaly októberben 3,9 százalékos GDP-növekedést jelzett Magyarországra 2021-re az IMF.



Tavaly 5 százalékkal esett vissza a magyar gazdaság

teljesítménye.



Az IMF aktuális prognózisa a tavalyi 3,3 százalék után 4,5 százalékos inflációt jelez az idei évre Magyarországon, és 3,6 százalékosat 2022-ben. Az áprilisi prognózisban mérsékeltebb, 2021-re 3,6 százalékos, 2022-re pedig 3,5 százalékos inflációt jelzett az IMF. Az áprilisban tett idei inflációs előrejelzés 0,2 százalékponttal haladta meg az októberi 3,4 százalékos becslést.



A munkanélküliségi ráta a tavalyi 4,1 százalékkal megegyező lesz az idén is, majd 2022-ben 3,8 százalékra csökken. Áprilisban 3,8 százalékos munkanélküliségi rátát jelzett az idei évre az IMF és 3,5 százalékosat 2022-ben. Tavaly októberben még 4,7 százalékos munkanélküliségi rátát jelzett 2021-re az IMF.



Lengyelország az IMF prognózisa szerint az idén is és jövőre is 5,1 százalékos GDP-növekedést ér el a tavalyi 2,7 százalékos csökkenés után. Az infláció az idén Lengyelországban 4,4 százalékos, jövőre 3,3 százalékos lesz.



Románia a tavalyi 3,9 százalékos csökkenés után az idén 7,0 százalékos GDP-növekedést ér el, 2022-ben pedig 4,8 százalékosat. Az infláció az idén 4,3 százalék, jövőre 3,4 százalék lesz.



Horvátországban a tavalyi 8,0 százalékos visszaesés után az idén 6,3 százalékkal, 2022-ben 5,8 százalékkal nőhet a bruttó hazai termék. Az infláció 2,0 százalékos lesz az idén is és jövőre is.



A Cseh Köztársaságban 3,8 százalék lesz az idei GDP-növekedés és 4,5 százalék jövőre a 2020-as 5,8 százalékos csökkenés után. Az infláció az idén 2,7 százalék, jövőre 2,3 százalék lehet.

Szlovéniában 6,3 százalékos GDP-növekedésre számít az idén az IMF, jövőre pedig 4,6 százalékosra. A szlovén GDP tavaly 4,2 százalékkal csökkent. Az infláció az idén 1,4 százalékos, jövőre 1,8 százalékos lehet.



Ausztriában 3,9 százalékos lesz az idén és 4,5 százalékos jövőre a GDP-növekedés. Az infláció az idén 2,5 százalék, jövőre 2,4 százalék lehet.



A magyarországi 7,6 százaléknál nagyobb növekedést az EU-ban Észtország ér el az idén, 8,5 százalékosat, Írország pedig 13,0 százalékosat.

MTI