Újabb székelyudvarhelyi zászlóbírságot érvénytelenített a bíróság

2021. október 12. 17:05

A Székelyudvarhelyi Bíróság törölte azt a bírságot, amelyet Hargita megye prefektusa rótt ki Gálfi Árpádra, Székelyudvarhely polgármesterére a városban ez év március 15-én kitűzött magyar nemzeti színű jelképek miatt.

A kedden kimondott első fokú ítélet kivonatát a romániai bíróságok portálján tették közzé. A prefektus a hivatalos kézbesítés utáni 30 napban fellebbezhet az ítélet ellen.



Ez év májusában és júniusában két másik hasonló bírságot is érvénytelenített a bíróság. A polgármester többek között arra hivatkozva kérte a bírságolási jegyzőkönyvek megsemmisítését, hogy a prefektus a nemzeti ünnepeken nem járt Székelyudvarhelyen, így törvényesen helyszíni jegyzőkönyvet sem állíthatott ki.



A román kormány megbízottjai 2018 óta kezdték büntetni azokat a székelyföldi polgármestereket, akik településüket magyar zászlókkal, szalagokkal, kokárdákkal díszítik ki március 15-re vagy október 23-ra. Az elöljárók valamennyi bírság érvénytelenítését kérték a bíróságtól, ám eddig csak részsikereket értek el. A perek nagyobb része folyamatban van.



A székelyudvarhelyi perek közül eddig egyben született jogerős ítélet. A 2018. március 15-i magyar zászlók miatt kirótt bírságot a Székelyudvarhelyi Bíróság még törvényesnek találta, ám a polgármester fellebbezése nyomán a Hargita Megyei Törvényszék ez év májusában megfordította az ítéletet, és törölte a bírságot.



Az 1994/75-ös román zászlótörvény prefektusok által idézett cikkelye értelmében "más országok zászlaját csak a román zászlóval együtt és csak hivatalos állami látogatások vagy nemzetközi összejövetelek alkalmával szabad kitűzni középületekre és közterekre Romániában". A székelyföldi magyar elöljárók a bíróságon a törvény végrehajtási utasításait rögzítő kormányhatározatra hivatkoztak, mely szerint "azok az etnikai kisebbségek, amelyek országos szervezettel rendelkeznek, rendezvényeiken használhatják saját jelképeiket is".



A perek során a bíróságoknak azt is vizsgálniuk kell, hogy zászlónak minősülnek-e és a zászlótörvény hatálya alá esnek-e a magyar nemzeti színű szalagok, kokárdák, szívek, amelyeket a polgármesterek a városok ünnepi feldíszítésére használnak.

MTI