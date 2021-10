Orbán Viktor hivatalos látogatás keretében fogadja Egyiptom elnökét

2021. október 13. 10:15

Orbán Viktor miniszterelnök szerdán a Karmelita kolostorban fogadja Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi államfőt; a hivatalos tárgyalások kiemelt témája az illegális migráció elleni küzdelem - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője.

Orbán Viktor és Abdel-Fattáh esz-Szíszi megbeszélésén a kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlesztéséről is szó lesz, de kiemelt hangsúlyt kap a migrációs válsághelyzet is - közölte a sajtófőnök.



Emlékeztetett, Orbán Viktor a visegrádi országok és Egyiptom keddi budapesti csúcstalálkozóján is arról beszélt, hogy most sokkal rosszabb a migrációs helyzet, mint 2015-ben. Ezzel az Európai Unió csak akkor tud megbirkózni, ha vannak külső szövetségesei, és Egyiptom az egyik leginkább kézenfekvő szövetséges, kulcsország - fogalmazott a V4+Egyiptom csúcson a magyar miniszterelnök.



MTI