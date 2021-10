Hibás az új uniós erdészeti stratégia (is)

2021. október 13. 10:21

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) szerint újra kell gondolni az EU új erdészeti stratégiáját, mert az komolyan veszélyezteti az erdőgazdálkodás társadalmi, környezeti és gazdasági pillérjeinek jelenlegi egyensúlyát.

Mint írták, ezt állapította meg három nemzetközi szakmai platform is. Az osztrák erdőtulajdonosi képviseletek kezdeményezésére a 2021 nyarán bemutatott tervezettel kapcsolatos aggályokat október 4-én Bécsben, az Európai Erdőtulajdonosok Konferenciáján is megvitatták. A tanácskozáson a NAK mellett európai parlamenti képviselők, európai és nemzeti erdőtulajdonosi szervezetek, valamint állami erdészeti szervezetek is részt vettek. A rendezvényen támogatták a másnapi Erdőkért Felelős Miniszterek Informális Találkozóját, megerősítve az Európai Bizottsághoz intézett kritikus felhívást, miszerint az erdészeti stratégia végrehajtása során figyelembe kell venni az erdőgazdálkodók aggályait.



A NAK kifejti: az európai erdőtulajdonosok és erdőgazdálkodók szerint az új erdészeti stratégia a környezetvédelmi szempontok szinte kizárólagossága felé mozdul el, a gazdasági szempontok figyelmen kívül maradnak. Ez veszélyezteti az európai erdők és erdőgazdálkodás életképességét. Az erdőtulajdonosokat és erdőgazdálkodókat egyenrangú félként be kellene vonni a tervezésbe és a kapcsolódó folyamatokba - írták.



A konferencián az aggályaikról közös nyilatkozatot fogalmaztak meg. Az erdőgazdálkodók támogatják, hogy új erdészeti stratégia szülessen.



Az Európai Bizottság október 7-ére szervezte meg az Erdészeti Civil Dialógus Csoport ülést, ahol az új erdészeti stratégiával kapcsolatban szinte minden résztvevő komoly aggályokat fogalmazott meg. A Bizottság ígérete szerint a diskurzus a témában decemberben folytatódik - közölte a NAK.



MTI