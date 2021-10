Varga Mihály: a beruházások támogatása a gazdaságpolitika egyik prioritása

2021. október 13. 11:05

A magyar kormány álláspontja az, hogy a gazdaságpolitika fókuszában a beruházások támogatásának, az üzleti környezet javításának és a versenyképesség növelésének kell állnia - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a Joint Venture Szövetség (JVSZ) 10. makrogazdasági konferenciáján szerdán Budapesten.

Kiemelte: ennek megfelelően a kormány 13 ezermilliárd forintnál is többel segíti a hazai vállalkozásokat.



A magyar gazdaság több mint egy éve folyamatosan erősödő teljesítményt mutat, a második negyedévben rekordmértékű, 17,9 százalékos volt a növekedés - idézte fel Varga Mihály, aki egyben a JVSZ társelnöke is.



A kedvező tendenciák miatt a kormány 7-7,5 százalékos gazdasági növekedésre számít idén, ami óvatos becslés egyes piaci előrejelzésekhez képest - hangsúlyozta a miniszter utalva arra, hogy mértékadó szervezetek 8 százalék feletti GDP-növekedést is prognosztizálnak.



A gazdaság állapotát jól tükrözi a foglalkoztatás, amely mára már ledolgozta veszteségeit, a munkavállalók száma meghaladja a járvány előtti szintet - mutatott rá. A 4,1 százalékos magyar munkanélküliségi ráta az egyik legkedvezőbb az Európai Unióban - fűzte hozzá.



Varga Mihály elismerését fejezte ki a vállalatok helytállásáért, azért, hogy "keményen dolgoztak" és megtalálták a megoldást az ellátási láncok elakadásaira, illetve a termelést és a szolgáltatást a megváltozott körülményekhez igazították.



Számos cég új beruházást jelentett be, a piac szereplői bíznak a jövőben, abban, hogy a fejlesztéseik később meg fogják hozni a kívánt eredményt - ecsetelte. Arra is kitért: továbbra is számít a szövetség partnerségére, az együttműködés is hozzájárul ahhoz, hogy az ország a járvány után nyertesként kerüljön ki a válságból.

MTI