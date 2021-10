Franciaországi mecset: „legitimálták" a fegyveres dzsihádot

2021. október 13. 14:46

A francia belügyminisztérium elrendelte szerdán egy radikális iszlámot hirdető mecset bezárását a nyugat-franciaországi Le Mans városához közeli, 11 ezer lakosú Allonnes településen, ahol "legitimálták", elfogadottként kezelték a fegyveres dzsihádot.

A rendőrségi közlemény szerint a vallási helyet két iszlám egyesület működtette, s mintegy háromszázan látogatták rendszeresen.



"A bizonyítékok szerint a radikális iszlamista mozgalomhoz tartozó vagy ahhoz közel álló emberek által látogatott vallási helyen a tevékenység és a beszédek legitimálták a fegyveres dzsihádot, a mártírhalált, a terrorcselekmények elkövetését, az erőszak, a gyűlölet és a diszkrimináció alkalmazását, valamint a saría bevezetését" - olvasható a nyugat-franciaországi Sarthes megye közleményben.



Az allonnes-i mecsetben egy Korán-iskola is működik, ahol mintegy 110 gyerek tanul. A prefektúra szerint a fegyveres dzsihádról pozitív tartalommal beszéltek a gyereknek, s ez alapján a mecset indoktrinációs, "befolyásolt tanítást" folytató helynek minősül.



Nyomozati források szerint a mecsetet hetek óta megfigyelték a titkosszolgálatok.



Gérald Darmanin belügyminiszter szeptemberben a Le Figaro című napilapnak adott interjúban jelentette be, hogy hat olyan mecset ellen indult eljárás, amely a gyanú szerint a radikális iszlámot propagálja, s így a közeljövőben további imahelyek hatósági bezáratása várható. A belügyminiszter elmondta, hogy amióta a kormány két évvel ezelőtt meghirdetette az iszlamista szeparatizmus elleni programját, 89 vallási hely került megfigyelés alá radikalizmus gyanúja miatta, s egyharmadukat be is zárták. A tárcavezető hozzátette, hogy Emmanuel Macron államfővé választása óta a rendőrség mintegy 24 ezer ellenőrzést tartott, és szélsőségesek által látogatott 650 helyet vagy szervezetet számolt fel.



MTI