Délelőtt szórványosan, délután elvétve fordulhat elő eső, zápor

2021. október 13. 17:14

Várható időjárás csütörtök éjfélig: szerdán az ország keleti harmadán felhős idő lesz a jellemző és több helyen valószínű eső, zápor, másutt a gomolyfelhőkből néhol alakulnak ki záporok. Előfordulhat egy-egy zivatar, illetve az Északi-középhegység csúcsain átmenetileg hózápor. Hajnalra foltokban köd képződik.

Csütörtökön a Dunától keletre még lesznek erősebben felhős területek, majd ott is gomolyosodik a felhőzet. A Dunántúlon a gomolyfelhők mellett hosszabb időre is kisüthet a nap, majd a késő délutáni óráktól nyugat, északnyugat felől vastagabb felhősáv érkezhet. A Dunántúlon kicsi a csapadék esélye. Másutt délelőtt szórványosan, délutántól már csak elvétve fordulhat elő eső, zápor. Az északi, északnyugati szelet szerdán a Dunántúlon helyenként még erős, csütörtökön néhol időnként élénk lökések kísérik.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és +6 fok között alakul, azonban a szélvédett, kevésbé felhős tájakon gyenge fagy is várható.



A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 8 és 14 fok között alakul.

MTI