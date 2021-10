Putyin: rekordmennyiségű gázt exportálhat Oroszország idén a világpiacra

2021. október 13. 17:45

Rekordmennyiségű gázt exportálhat Oroszország idén a világpiacra, és erre vonatkozó kérés esetén Európába is kész többet szállítani - jelentette ki Vlagyimir Putyin szerdán Moszkvában az Oroszországi Energiahét elnevezésű rendezvényen.

Az orosz elnök – tass.com

"Minden előfeltétel adott ahhoz, hogy az év végéig rekordmennyiségű gázt szállítsunk a világpiacra" - fogalmazott Putyin.



Megítélése szerint a szállítások növelése az Északi Áramlat-2 gázvezetéken keresztül csökkenthetné a feszültséget az európai gázpiacon, de ezt adminisztratív akadályok gátolják. Hozzátette, hogy ebben az ügyben a német szabályozó hivatott dönteni.



Putyin visszautasította azt az állítást, hogy Oroszország politikai megfontolásból fogja vissza európai gázexportját. Álláspontja szerint a gázszállításokat növelni csakis a szerződések függvényében lehet, és az orosz fél sohasem utasította vissza az igények teljesítését. Mint mondta, a részletekről a Gazprom orosz gázipari vállalattal kell tárgyalni.



Hozzátette: a Gazprom az ukrán csővezetéken is 10 százalékkal a hosszú távú szerződéseket meghaladó mértékben növelte a szállítást 2021-ben, annak ellenére, hogy a létesítmény szerinte 80-85 százalékban elamortizálódott. Nem zárta ki a vezeték túlterhelődésének lehetőségét.



Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője ugyancsak szerdán azt mondta, hogy Oroszország abban az esetben lesz kész növelni az ukrajnai gáztranzit mennyiségét, ha az EU leszerződik a beszerzés növelésére, Kijev pedig közli a tranzit konkrét feltételeit. Peszkov is azt hangoztatta, hogy a Gazprom maximálisan teljesít a szerződések függvényében, és hogy a növelés érdekében a gázipari vállalattal kell tárgyalni.



Putyin hangsúlyozta, hogy Oroszország maradéktalanul teljesíti a partnereivel szemben vállalt szerződéses kötelezettségeit. Hangoztatta a stabilitás és a kiszámíthatóság fontosságát a piac számára.



Bírálta Európát, hogy tőzsdei alapon akarja megoldani saját gázellátását, és hangot adott véleményének, amely szerint az európai gázárrobbanást a villamosenergia-hiány okozta, nem pedig fordítva. Visszautasította, hogy ezért Moszkvát tegyék felelőssé.



"Az európai gázpiac nem néz ki stabilnak és kiszámíthatónak" - mondta.



Putyin egyebek között azt is elmondta, hogy Moszkva mindent megtesz az OPEC+ szervezetbeli partnereivel az olajpiac stabilizálódásáért. Nem zárta ki, hogy a kőolaj ára ismét eléri a hordónkénti 100 dollárt.



Az orosz elnök szerint Oroszország a tervek szerint 2060-ra alakítja át szén-dioxid-semlegessé a gazdaságát.

MTI