Kenőpénz-gyanúsítás a felvidéki jegybankelnök ellen

2021. október 13. 17:58

Több vezető szlovák liberális politikus távozásra szólította fel szerdán a szlovák központi bank elnökét, Peter Kazimírt, aki ellen - sajtóinformációk szerint - kenőpénz elfogadása miatt indított eljárást a különleges ügyészség - közölte a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség.

Kazimír – reuters

A jegybank elnöke ellen indult vizsgálatról elsőként az aktuality.sk liberális hírportál számolt be, azt állítva, hogy az eljárás egy, a pénzügyi felügyelet volt elnökének adott kenőpénzzel van összefüggésben. Ezeket az információkat mind ez idáig sem a rendőrség, sem a különleges ügyészség nem erősítette meg.



A korábbi kormányzatok alatt a pénzügyi tárcát vezető Peter Kazimír, akinek minisztersége idején az ország történetében először sikerült nullszaldósra csökkenteni a költségvetési hiányt, visszautasította az őt ért vádakat. Jelezte: panasszal él az állítólagos vétség ügyében indult eljárással szemben, amelyet koholmánynak tart, és amelynek indoklása - állítása szerint - nélkülöz minden bizonyítékot.



A sajtóinformációkra reagálva elsőként a négypárti szlovák kormánykoalíció legkisebb pártja, a liberális Emberekért (Za ludí) színeiben a beruházási és vidékfejlesztési tárcát vezető Veronika Remisová szólította fel távozásra Kazimírt. Ehhez csatlakozott a koalíció második legkisebb pártja, a szintén liberális Szabadság és Szolidaritás (SaS). Az ügyben Zuzana Caputová államfő is megszólalt, aki azt mondta: tiszteletben tartja az ártatlanság vélelmét, de Kazimír helyében fontolóra venné a lemondást. Igor Matovic pénzügyminiszter, korábbi kormányfő azt mondta: a vád komoly, s ha igaznak bizonyulna, Kazimírnak távoznia kellene.



Robert Fico, a pozsonyi törvényhozás legnagyobb ellenzéki pártjának, a baloldali Iránynak (Smer - SD) az elnöke, akinek korábbi kormányaiban Kazimír pénzügyminiszter volt, azt mondta: a bankelnök ellen azért indult eljárás, mert "valakinek szüksége van erre a posztra". Megjegyezte: Kazimír "bolond" lenne, ha lemondana, hiszen az ellene indított eljárás csak egy vizsgálati fogságban lévő, úgynevezett "bűnbánó tanú" vallomásán alapul.



A "bűnbánó tanúk" felhasználása - akik adott bűnügyekben maguk is érintettek, de mások ellen tett terhelő vallomásuktól enyhébb elbánást remélnek - éles vita tárgyát képezi Szlovákiában, ahol az elmúlt hónapokban sok különböző ügyben kizárólag ilyen tanúk vallomásai alapján indított eljárásokat a különleges ügyészség. Ezt az eljárást a bűnüldöző szervek és ellenzéki politikusok részéről is sok kritika érte, utóbbiak nem egyszer belpolitikai harcok eszközének minősítették a módszert.



MTI