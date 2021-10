Székelyudvarhely: Rendhagyó történelemórák Trianonról

2021. október 13. 23:08

A 101 évvel ezelőtt történtekre emlékeztet, egyben hitelesen tájékoztatja a legfiatalabbakat Trianonról az a kiállítás, amelyet a Magyarságkutató Intézet idén június 4-én, az Összetartozás Napján indított útjára. A 24 darabból álló történelmi roll-up sorozat most – Erdélyben elsőként – Székelyudvarhelyre érkezett, és a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium emeleti folyosóján kapott helyet.

Kép: László Ildikó

A tárlat megnyitóján Sashalmi-Fekete Tamás történész, a Magyarságkutató Intézet munkatársa elmondta: a roll-up sorozat olyan kordokumentumokat mutat be, amelyek a Trianonhoz vezető folyamatot ismertetik, illetve annak következményeiről is tájékoztatja a látogatókat.

Hozzátette: segítségükkel rendhagyó történelemórákat is tartanak majd a tanintézményben. A tárlatnak nem ez lesz az egyetlen székelyudvarhelyi helyszíne, hiszen a tervek szerint a Tamási Áron Gimnáziumban is kiállítják majd, ezt követően pedig a Művelődési Házban, a szélesebb közönség számára is látható lesz – tette hozzá Sashalmi-Fekete Tamás.

Kép: László Ildikó

Kudelász Nóbel

