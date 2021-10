Íjjal elkövetett támadás Norvégiában, többen meghaltak

2021. október 13. 23:37

Íjjal elkövetett támadás történt szerda este a dél-norvégiai Kongsberg kisvárosában, többen meghaltak és megsebesültek, a gyanúsítottat őrizetbe vették – közölte a norvég rendőrség. – A férfit elfogták, a rendelkezésre álló információink szerint egyedül cselekedett – ismertette Øyvind Aas rendőrfőnök.

Többen életüket vesztették, illetve megsebesültek – tette hozzá, de nem említette az áldozatok pontos számát. A norvég média négy halottról tud, egy mások forrás öt áldozatról ad hírt – „legalább"... Aas szerint jelenleg még folyik az információk kiértékelése és a különböző helyeken a bűnügyi helyszínelés. Úgy fogalmazott, hogy még zavaros a helyzet. – Sok szemtanúnk van még, akikkel beszélnünk kell – tette hozzá. Újságírói kérdésre válaszolva elmondta, túl korai lenne arról beszélni, hogy terrortámadás történt-e.

A rendőrség egyelőre nem közölt semmilyen információt az elkövető személyéről, sem lehetséges indítékáról. Az elkövető az Oslótól mintegy 80 kilométerre, délre található, 28 ezer lakosú Kongsberg belvárosában követte el a vérengzést.

A norvég közszolgálati rádió tájékoztatása szerint az első lakossági bejelentések 18.13-kor futottak be a rendőrséghez, miszerint egy íjjal és nyilakkal felfegyverzett férfit láttak a városközpontban. A férfi a város több helyszínén is felbukkant, sajtóbeszámolók szerint egy Coop szupermarketre is lövöldözött. Az elkövetőt 18.47-kor vették őrizetbe.

Ez egy tragédia mindazoknak, akik érintettek. Nehéz szavakba önteni az érzéseimet – nyilatkozta a város polgármestere, Kari Anne Sand.

A rendőrség nagy erőkkel vonult ki Kongsberg belvárosában, amely felett rendőrségi helikopterek köröztek. Úgy tudni, tűzszerészeket is mozgósítottak.

magyarnemzet.hu