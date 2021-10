A Vasas 2024-ig meghosszabbította Szilágyi Áron szerződését

2021. október 14. 21:25

Szilágyi Áron háromszoros olimpiai bajnok kardvívó szerződését 2024-ig meghosszabbította a Vasas.

A bajnok – MTI

Az angyalföldi klub csütörtökön honlapján kiemelte: saját nevelésű sportolójuk kilencévesen ment le először az egyesület pasaréti vívótermébe, és az ötödik olimpiai szereplésének is vasasos színekben vág neki.



A 31 éves Szilágyi Áron - aki bő egy éve szakosztályelnökként is dolgozik az angyalföldi vívóknál - elmondta: jövőjét illetően elég gyorsan eldöntötte, hogy folytatja a pályafutását, és megcélozza még a párizsi olimpiát is.



"Az pedig egyáltalán nem volt kérdés, hogy ezt továbbra is a nevelőegyesületem színeiben teszem, abban a közegben, ahol felnőttem" - nyilatkozta. Hozzátette: örül, hogy Markovits László klubelnök és a klubvezetés is hasonlóan gondolkodott, így nem nyúltak hosszúra a tárgyalásaik.



Szilágyi a 2012-es londoni olimpián nyerte első ötkarikás aranyérmét az egyéni küzdelmek során, majd címét 2016-ban Rióban és idén Tokióban is megvédte. Utóbbin a csapattal harmadik helyen zárt. A klasszis kardvívónak csapatban világbajnoki címe is van, illetve Európa-bajnokságon egyéniben és csapatban is végzett elsőként.

Mindkét világversenyen nyolc-nyolc érmet gyűjtött már.



MTI