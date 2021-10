Brüsszelben lesz az Elk*rtuk nemzetközi filmpremierje

2021. október 14. 23:03

– Nehéz partner a Budapest Film. Hat mozija van, azonban csak egyben fogják játszani az Elk*rtukat napi három vetítésszámmal, de más mozik is tervezik felvenni a listájukra a filmet – mondta Helmeczy Dorottya producer az Elk*rtuk Facebook-oldalán tartott videóinterjúban, ahol Bendi Balázs forgatókönyvíróval együtt válaszoltak a nézők kérdéseire is. A producer hangsúlyozta: lépésről lépésre haladnak a mozikkal folytatott tárgyalásokkal, hiszen a Cinema Cityben is játszani fogják a magyar politikai thrillert. – Azzal viszont továbbra sem értek egyet, hogy a nyugati filmeket több helyen és időpontban vetítik, az Elk*rtukat pedig nem akarják elfogadni – húzta alá Helmeczy, majd arra is rámutatott: bár minden Cinema Cityben játszani fogják, de ott is látható, hogy amíg az új James Bond-filmet napi 27-30 alkalommal vetítik, addig az Elk*rtukat csak ötször. A producer hozzátette: velük is folytatódik az egyezkedés a vetítésszám növeléséről.

Helmeczy Dorottya elmondta: minden olyan platformon elérhető lesz a film, amely egy film számára felmerülhet. Külföldön Brüsszelben fog debütálni, és azt követően kerül nemzetközi forgalmazásba. Mint mondta: a két legnagyobb streaming szolgáltatóval is folynak a tárgyalások.

Arra válaszolva, hogy a film elkészülte óta hogyan látják Magyarország 2006-os kormányzati elitjét, a producer úgy reagált: volt egy saját élménye 2006-ból, amelynek egyfajta felnövéstörténete lett az Elk*rtuk. – Ez a jövő generációjának filmje, ami arról szól, hogy mi az, ami soha többé nem fordulhat elő Magyarországon – fogalmazott Helmeczy Dorottya, majd hozzátette: a film készítése miatt többször is meghallgatta Gyurcsány Ferenc őszödi beszédét, és az a benyomása támadt, hogy ha valaki úgy beszél az országról, ahogy a volt miniszterelnök tette, az nem szereti a hazáját. – Nem beszélünk így sem gyerekről, sem másról.

– Ez volt a saját tanulságom – tette hozzá. Bendi Balázs forgatókönyvíró megjegyezte: amikor megkapta a film megírásának lehetőségét, a kutatómunka során olyan részleteket ismert meg az akkori események hátteréről, amelyek révén ma már másképp látja a politikai folyamatokat. Mint mondta: számára ez volt a felnövéstörténet. A film angol rendezője, Keith Englis gondolatai idézve úgy fogalmaztak: 2006-ban olyan események történtek Magyarországon, amelyek miatt megváltozott az ország, mert meg kellett változnia.

