Migránsok – Közös járőrszolgálat indult a szerb-magyar határon

2021. október 15. 13:40

Magyarország és Szerbia bővítette az illegális migrációval szembeni együttműködését, a közös járőrözést a szerb-észak-macedón, illetve a magyar-szerb határon - jelentette be a magyar belügyminiszter pénteken Röszkén.

Pintér Sándor a szerb kollégájával tartott határtalálkozóját követő sajtótájékoztatón azt mondta, az illegális migráció visszaszorításáról a két ország egyformán gondolkodik, azonos érdekek alapján hozza meg döntéseit.



Közös cél, hogy más európai uniós országok is részt vegyenek ezekben az akciókban, ne csak Szerbia és Magyarország védje meg közösen határait - hangsúlyozta a politikus, példaként Csehországot és Ausztriát említve az együttműködéshez csatlakozó országok között.



Az EU szárazföldi határral rendelkező országai felismerték, hogy Magyarország jó úton jár akkor, mikor határait kerítéssel védi. Ilyen kerítést épít ma már Lengyelország és Észtország, valamint Litvánia, illetve több más szárazföldi határral rendelkező ország is - közölte Pintér Sándor.



A magyar belügyminiszter kifejtette, megbeszéléseik során érintették a járványhelyzetet. A pandémia várható magasabb hullámainak kezelésére készülve felfrissítették és kiegészítették azokat a szabályokat, melyek meghatározzák, kik léphetik át a határt a másik ország egészségügyi helyzetének veszélyeztetése nélkül.



Aleksandar Vulin szerb belügyminiszter úgy fogalmazott, a közös járőrszolgálat elindítása annak bizonyítéka, hogy a két ország közötti kapcsolatok a lehető legmagasabb szinten vannak jelenleg.



A politikus hangsúlyozta, a migrációs válságért egyik ország sem felelős, de annak következményeit kezelni kell. Az illegális migrációnak szociális, egészségügyi és biztonsági kockázata is van - tette hozzá.



Szerbiának nem érdeke, hogy "a migránsok parkolójává váljon", hogy az ország nemzetiségi vagy vallási összetételét bárki megváltoztassa - mondta Aleksandar Vulin.



A magyar határszakasz megerősítése Szerbiának is fontos - tette hozzá, kiemelve, ha a migránsok tudják, hogy egy határszakasz megfelelően védett, nem indulnak el arra.



A szerb belügyminiszter azt mondta, csak szabad és szuverén országok tudják megvédeni a határaikat, illetve életmódjukat.



Aleksandar Vucic szerb elnök és Orbán Viktor miniszterelnök önálló politikát folytat, országaik érdekeit szem előtt tartva hozzák meg döntéseiket. Ennek köszönhetően ezen a télen mind a gáz-, mind az áramellátás biztosítva lesz. Ezért épített a két ország közös gázvezetéket, ezért nem mondott le Szerbia saját erőműveiről, és az együttműködésről Oroszországgal - mondta Aleksandar Vulin.

MTI