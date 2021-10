Orbán Viktor győzelmét várják a magyarok a tavaszi választáson

2021. október 15. 14:04

Az aktív szavazók kétharmada szerint a tavaszi választás után továbbra is Orbán Viktor lesz Magyarország miniszterelnöke, függetlenül attól, hogy ki lesz a baloldali előválasztás második fordulójának miniszterelnök-jelölti befutója - közölte legfrissebb kutatása alapján az Alapjogokért Központ pénteken a Facebook-oldalán.

A bejegyzésben azt írták, hogy Orbán Viktor Dobrev Klára, a DK miniszterelnök-jelöltje és Márki-Zay Péter, a Mindenki Magyarországa Mozgalom miniszterelnök-jelöltje ellen is jóval esélyesebb a megkérdezett, következő választáson szavazóként megjelenni kívánó magyarok szerint: míg Dobrev Klára ellen 71, Márki-Zay Péterrel szemben 66 százalék mondta azt, hogy Orbán Viktor 2022 után is miniszterelnök marad.



A kutatásból kiderült az is, hogy a megkérdezettek a baloldali előválasztás mindkét kormányfőjelöltjét egyformán esélytelennek tartják: Dobrev Klára 18, Márki-Zay Péter 17 százalékuk szerint győzhet 2022-ben - ismertették.



Hozzátették: az, hogy mindkét politikus esetében tízből kevesebb mint két magyar gondolja úgy, hogy valamelyikük kormányfő lehet jövő tavasszal, igazolja azt a feltételezést, hogy a választók előre lejátszottnak tartják a folyamatot. "Annak eredményét beárazták, a két jelöltet egymással csereszabatosnak vélik: mindegy, melyikük végezne az első helyen, az igazi nyertes Gyurcsány Ferenc lenne" - olvasható a közleményben.



