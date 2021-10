Csak orvosi engedéllyel látogatható a kórházban fekvő cseh államfő

2021. október 15. 14:20

Milos Zeman cseh államfőt ezentúl csak az látogathatja meg a prágai Központi Katonai Kórházban, aki erre az elnök kezelőorvosától előzetes engedélyt kap - jelentette be pénteken a cseh rendőrség.

Az intézkedést Miroslav Zavoralnak, a Központi Katonai Kórház igazgatójának a kérésére rendelték el - ő egyben az elnök kezelőorvosa is -, miután Vratislav Mynár, az elnöki iroda vezetője csütörtökön az orvosok tudta nélkül bevitte Zemanhoz a képviselőház elnökét, Radek Vondráceket, és a látogatáskor orvosi személyzet sem volt jelen.



A kórház nyilatkozatban bírálta a történteket, és elhatárolódott Vondrácek kijelentéseitől is, miszerint az államfő beteg, de elnöki feladatait képes ellátni. Vondrácek a látogatás egészéről azt mondta, "kellemes emberi találkozó volt". Andrej Babis kormányfő pénteken szintén hibának minősítette Vondrácek látogatását az államfőnél.



A 77 éves Milos Zemant - akinek alkotmányos kötelessége lenne, hogy az október 8-9-i választások eredménye alapján kormányalakítási megbízást adjon az arra alkalmas politikusnak - vasárnap óta ápolják a kórház intenzív osztályán, de betegségének diagnózisát nem hozták nyilvánosságra.



Az elnöknek legkésőbb 30 nappal a választások után kell kormányalakítási megbízást adnia valakinek, amennyiben addig senki nem óvja meg az eredményt.



Az államfői hivatalt az utóbbi napokban éles bírálatok érik amiatt, hogy nem tájékoztat megfelelő módon Milos Zeman egészségi állapotáról.



Vegyes visszhangot váltott ki Ivana Zemanovának, a cseh államfő feleségének csütörtöki nyilatkozata is, aki beismerte, hogy férje beteg, de semmiféle konkrétumot Zeman egészségi állapotával kapcsolatban nem közölt. Zemanová a prágai Hradzsinban tett nyilatkozatában érthetőnek nevezte, hogy a sajtó érdeklődik az elnök egészségi állapota iránt. "Megerősíthetem, hogy férjem gyógykezelésnek vetette alá magát, amely időigényes. A diagnózisáról szóló találgatásokat etikátlannak tartom" - jelentette ki az államfő felesége, aki lánya kíséretében állt az újságírók elé. Rövid nyilatkozatában Zemanová türelmet és megértést kért a sajtótól. Kérdezni nem lehetett.



Cseh politikai körökben és a közvélemény körében erősödik a követelés, hogy az államelnöki hivatal adjon konkrét tájékoztatást Milos Zeman egészségi állapotáról és gyógyulásának kilátásairól.



Miloslav Vystrcil, a szenátus elnöke újságíróknak nyilatkozva ismételten azt mondta: a cseh közvélemény nagyon nyugtalan az államfő egészségét illetően, a parlamenti felsőház ezért mérlegeli, hogy hivatalos kéréssel fordul az elnöki hivatalhoz konkrétabb információk ügyében.



Vezető politikai körökben ugyanakkor növekszik az aggodalom, hogy a kialakult helyzet megbéníthatja az alkotmányos intézmények működését. Zdenek Hraba, a szenátus alkotmányügyi bizottságának elnöke ezért október 19-re összehívta a testület ülését.



"Összehívtam a szenátus alkotmányügyi bizottságát azon lehetőségek megvitatására, amelyek közé az alkotmány 66. cikkelye is tartozik. Ez azzal foglalkozik, hogyan lehet az elnököt feladatai ellátására képtelennek nyilvánítani" - indokolta döntését Zdenek Hraba.

MTI