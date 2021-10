Cseh rendőrök segítik a schengeni határok védelmét Magyarországon

2021. október 15. 19:40

Ötven cseh rendőr érkezett pénteken Budapestre, hogy részt vegyen a határőrizetben.

Komoly biztonsági fenyegetés Európa számára a növekvő migrációs nyomás - mondta Kuczik János Zoltán rendőr vezérőrnagy, rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes az egység fogadásán.



Nemcsak Magyarország, hanem egész Európa biztonságát szolgálja a déli határok védelme. A magyar rendőrség mindent megtesz Európa biztonságáért. Az illegális migráció elleni küzdelemben fontos a nemzetközi segítségnyújtás - hangsúlyozta a tábornok.



Folyamatosan nő a migrációs nyomás, az illegális behatolási próbálkozások száma 2019-ben mintegy 17 ezer volt, napi átlagban 47, tavaly 46 ezer, napi átlagban 126, idén pedig 90 ezer, napi átlagban 315. Az embercsempészek is sokkal aktívabbak, idén 915 eljárás indult ilyen tevékenység miatt, ami közel háromszorosa az előző év azonos időszakában tapasztaltnak - közölte Kuczik János Zoltán.



Elmondta: a magyar rendőrség támogatást nyújt más országoknak, elsősorban a nyugat-balkáni határszakaszokon. Észak-Macedóniában 10 kontingensben 300, Szerbiában 9 kontingensben 180, Szlovéniában 4 váltásban 12 magyar rendőr segítette a határvédelmet, továbbá idén a Frontex-műveletekben is részt vett 157 magyar rendőr. E mellett a magyar rendőrség fogad kollégákat Ausztriából, Szerbiából és Csehországból.



Kuczik János Zoltán kiemelte: a visegrádi országok elsőként reagáltak a migrációs kihívásokra.



Már 2016-ban érkezett egy 50 főből álló cseh kontingens Magyarországra. A magyar kormány mindent megtesz, hogy megvédje a rábízott határszakaszt, de ehhez közös fellépésre van szükség. A magyar-cseh határvédelmi együttműködés hozzájárul a két ország közötti jó kapcsolatok továbbfejlesztéséhez és a migráció megfékezéséhez - közölte.



Tibor Bial, a Cseh Köztársaság nagykövete a rendezvényen felidézte, hogy nemrég született meg a két ország közötti újabb megállapodás a cseh segítségnyújtásról, és már meg is kezdődhet a közös munka.

MTI