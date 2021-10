A francia iskolákban megemlékeztek az egy évvel ezelőtt lefejezett tanárról

2021. október 15. 20:06

Minden francia iskolában megemlékeztek pénteken arról a történelemtanárról, akit egy évvel ezelőtt egy csecsen terrorista azért ölt meg kegyetlenül – lefejezéssel –, mert a szólásszabadságról tartott óráján Mohamed profétáról készült karikatúrákat is bemutatott.

Az iskolák maguk dönthették el, hogyan emlékeznek meg, volt, ahol vitanapot rendeztek, másutt a szekularizáció történetéről vetítettek dokumentumfilmet, és volt, ahol egyperces csenddel adóztak a Franciaországban a szólásszabadság mártírjaként tisztelt tanár emléke előtt.



"Az intézmények szabadon szervezik meg a megemlékezést. Lehet vita, beszélgetés is. Ez jó alkalom annak megvitatásra, hogy mi is a tanár vagy a tudás szerepe" - mondta Jean-Michel Blanquer oktatási miniszter egy interjúban.



Frédérique Vidal, a felsőoktatásért felelős tárca vezetője a France Info hírrádióban elismerte: nagyon nehéz a gyerekeknek elmagyarázni, hogy mi is történt egy évvel ezelőtt. Gérald Darmanin belügyminiszter pedig arra kérte a prefektusokat, fokozottan ügyeljenek arra, hogy a megemlékezések idején ne történjenek incidensek az oktatási intézmények körül.



A 47 éves Samuel Patyt egy 18 éves csecsen iszlamista 2020. október 16-án először megkéselte, majd levágta a fejét a nyílt utcán, a Párizshoz közeli Conflans-Sainte-Honorine egyik középiskolájának a közelében, miután radikális iszlamista körökben elterjedt egy videofelvétel arról, hogy a tanár a szólásszabadságról szóló óráján Mohamed prófétáról készült karikatúrákat mutatott be. Az orosz állampolgárságú csecsen gyilkossal, Abdoullakh Anzorovval, néhány perccel a támadást követően járőröző rendőrök a helyszínen végeztek.

Mielőtt a rendőrség végzett vele, Abdoullakh Anzorov orosz nyelvű hangüzenetben vállalta a tettét: azt mondta, hogy a prófétát akarta megbosszulni, amiért a tanár szerinte "sértő módon mutatta be". A dzsihadista gyilkost az interneten közvetlenül Szíriából irányította szintén dzsihadista "mentora".



A merénylettel kapcsolatban 15 ember ellen indult eljárás, köztük egy fiatal francia nő ellen is, aki zárt iszlamista csevegő csoportban ráirányította a figyelmet az iskolában kialakult vitára. A gyanúsítottak között van az iskola hat tanulója is, közülük öt ellen terrorista gyilkosságban való bűnrészesség miatt folyik eljárás, miután ők segítették a 18 éves gyilkost a tanár azonosításában.



A párizsi nagymecset jelezte, hogy az imámok pénteken megemlékeztek annál a középiskolánál, ahol Samuel Paty tanított. Szombaton, a terrortámadás egyéves évfordulóján a oktatási minisztérium falán emléktáblát avatnak fel a tanár emlékére a családja és a tárcavezető jelenlétében. A hozzátartozókat délután az elnöki hivatalban fogadja Emmanuel Macron államfő, aki a tavalyi búcsúztatáson a Francia Köztársaság "nyugodt hősének" nevezte a tanárt. Szombat délután egy teret is elneveznek Samuel Patyról a párizsi Sorbonne egyetemmel szemben, s a kisvárosban, ahol tanított, könyv formájú szobrot avatnak a tiszteletére.

MTI