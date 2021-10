Koronavírus - Iohannis megköszönte Orbán Viktornak a magyar segítséget

2021. október 15. 22:10

Klaus Iohannis román államfő köszönetet mondott pénteken Orbán Viktornak, amiért Magyarország segíti Romániát a koronavírus-járvány okozta nehéz helyzetben.

A román elnöki hivatal közleménye szerint Iohannis telefonon hívta fel a magyar miniszterelnököt, hogy megköszönje a román pácienseknek felajánlott magyar segítséget, amelyet valódi európai szolidaritási gesztusnak nevezett.



A román elnök külön elismerését fejezte ki azért, hogy a magyar hatóságok megoldották válságos állapotban lévő koronavírusos betegek gyors átszállítását és kezelését a szegedi és debreceni kórházakban.



A román katasztrófavédelmi államtitkár pénteken elmondta: számos európai ország és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is segíti Romániát, miután Bukarest aktiválta az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusát az egészségügyi ellátórendszer kapacitásait meghaladó kritikus járványhelyzet miatt.



Magyarország gyógyszereket és lélegeztető gépeket küldött Romániába, majd - Kelemen Hunor, a bukaresti kormány miniszterelnök-helyettese és Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter kérésének eleget téve - Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán bejelentette, hogy Magyarország befogad kezelésre ötven súlyos romániai beteget.



Csütörtökön megkezdődött azoknak a súlyos állapotban lévő koronavírusos betegeknek a magyarországi klinikákra szállítása, akiknek a túlzsúfolt romániai kórházak intenzív osztályain már nem tudtak ellátást biztosítani. A válságos állapotban lévő betegeket mentőautók vitték Temesvárról és Nagyváradról a szegedi, illetve debreceni kórházakba. A humanitárius akcióban a román hadsereg is részt vesz: Bukarestből katonai repülőgépekkel szállítják a határ menti térségbe azokat a betegeket, akiket a magyar kórházakban próbálnak megmenteni.



Csütörtökön nyolc, pénteken 12 beteg Magyarországra szállításáról számolt be a bukaresti egészségügyi minisztérium. Az egyik, Temesvárról útnak indított, Szegedre tartó beteg csütörtökön meghalt a mentőautóban.



Romániában pénteken csaknem 16 ezerrel emelkedett a fertőzöttek száma, és 363 koronavírusos beteg haláláról számoltak be.



MTI