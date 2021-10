Potápi: a magyar kormány össznemzetben gondolkodik

2021. október 15. 22:15

Magyarország kormánya össznemzetben gondolkodik, amikor döntéseket hoz - mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára pénteken a Tolna megyei Tengelicen.

Potápi Árpád János a Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek Konvenciójának kétnapos, jubileumi konferenciáján hozzátette: meg kell becsülni azt a helyzetet, amelyben most vagyunk, hiszen a magyar történelemben nem volt az elmúlt 10-12 évhez hasonló, szerencsés időszak, amely ennyi fejlődést hozott volna Magyarországon, a Kárpát-medencében vagy a diaszpórában élő magyarság számára.



"A határon túli magyar világban számunkra nem a szembenállás szítása a legfontosabb, hanem a nemzeti összetartozás megerősítése" - jelentette ki.



Azt mondta, az újságíró feladatai közé tartozik, hogy ne csak tájékoztasson, a közvéleményt befolyásolja, hanem "lehetőleg normális irányba terelje a világot".



Közölte, nem igaz az, hogy a határon túli magyarok támogatása "kidobott pénz lenne", mivel a határon túli gazdasági támogatások a magyar nemzetgazdaságot erősítik, és adók formájában is jelentkeznek. A kulturális támogatásokkal azokat segítik, akiknek szüleik, nagyszüleik Magyarországot védték; "az, hogy magyarokként itt élünk a Kárpát-medencében, nekik is köszönhető" - fogalmazott.



"Reméljük, hogy tovább tudjuk vinni a közös munkát, közös a felelősségünk abban, hogy a nemzeti jövője 2022-től hogyan alakul" - mondta az államtitkár.



A 2005-ben létrehozott konvenció - 2020-ban a járványhelyzet miatt elhalasztott - 15 éves jubileumi konferenciáján Klemm József és Léphaft Pál társelnökök a szervezet éves díját Potápi Árpád Jánosnak adták át. A díjat azoknak ítélik oda, akik sokat tettek azért, hogy "a magyar nyelvű és szellemiségű tájékoztatás az egész Kárpát-medencében elfogadott legyen".



Klemm József az MTI-nek elmondta, a tengelici tanácskozásra, amelynek témája a külhoni magyar újságírás helyzete, a Mura-vidék kivételével minden határon túli régióból érkeztek magyar újságírók, akik "felvállalják azt, hogy a magyar közösség érdekét szolgálják amellett, hogy szakmailag minél magasabb szintet képviselnek".



MTI