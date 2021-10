Magyar pedagógusok továbbképzése Bécsben

Ausztriai magyartanárok számára tartottak továbbképzést a Bécsi Egyetem Finnugor Tanszékén. Az Ausztriai Magyar Szervezetek Központi Szövetségével együttműködésben megszervezett szakmai program témája az volt, milyen eszközök, módszerek használhatók a digitális oktatás során.

Az egynapos továbbképzésre salzburgi, dél-tiroli, vorarlbergi, bécsi, felső-ausztriai és innsbrucki hétvégi magyar iskolákból, valamint a bécsi Bunte Schuléból érkeztek résztvevők. Az érdeklődő pedagógusoknak Lampert Bálint, a győri Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kara Tanár- és Tanítóképző Tanszékének egyetemi adjunktusa tartott előadást.

A program középpontjában a szakmai készségek fejlesztése állt. Emellett a meghívott előadó olyan online felületeket, alkalmazásokat is bemutatott a jelenlévőknek, amelyeket az otthoni és a tantermi órákon egyaránt be lehet vetni az élményszerű és egyben eredményes tanulás érdekében. Az előadások között alkalom nyílt az elhangzottak megvitatására, a már összegyűlt tapasztalatok megosztására is.

A győri Széchenyi Egyetem a magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságával együttműködésben a magyar diaszpórában működő hétvégi iskolák szakmai támogatását végzi. Ennek kapcsán számos képzést, szakmai találkozót szerveztek már az intézmények pedagógusai számára. A tudásátadást segíti az a távoktatási felület is, amelyet az egyetemen fejlesztettek ki. Az online oktatási platform új tartalmait is megismerhették a bécsi továbbképzés résztvevői.

Oktatást segítő tevékenységük kapcsán a Széchenyi Egyetem munkatársai folyamatos kapcsolatban vannak a világ számos pontján működő hétvégi iskolákkal. Mint az összegyűlt tapasztalatokból kiderült, a különböző közösségek más-más módon reagáltak a koronavírus-járvány jelentette kihívásra, amely nagy mértékben megváltoztatta az iskolák világát. Volt, ahol átmenetileg lehetetlenné vált a rendszeres magyar oktatás. Másutt, például több ausztriai hétvégi iskolában is sikerrel vették az akadályt, és a szükséghelyzetből számos jó gyakorlat fejlődött ki, mondta Lampert Bálint egyetemi adjunktus.

kozpontiszovetseg.at