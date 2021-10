Labdarúgó NB I – Csertői most Bognár ellen vezette győzelemre a Gyirmótot

2021. október 16. 16:48

A Gyirmót otthon 2-1-re legyőzte a Paksot a labdarúgó OTP Bank Liga kilencedik fordulójának szombati játéknapján.

Gyirmót FC Győr-Paksi FC 2-1 (1-0)

Gyirmót, Alcufer stadion, 1024 néző, v.: Andó-Szabó

gólszerzők: Simon A. (24.), Hasani (67.), illetve Ádám (63.)

sárga lap: Simon A. (37.), Nagy P. (58.), Hársfalvi (85.), Széles (90.), illetve Balogh B. (40.), Kinyik (93.)



Gyirmót:

Hársfalvi - Major, Ikic, Széles, Szegi - Radics (Csonka, 93.), Nagy P. (Medgyes Z., 65.), Vass Á., Hajdú - Simon A. (Hasani, a szünetben), Varga B. (Lencse, 77.)



Paks:



Nagy G. - Kinyik, Tamás O. (Kesztyűs, 61.), Lenzsér (Medgyes S., 81.) - Sajbán, Papp (Nagy R., a szünetben), Bognár I., Balogh B. (Kulcsár, 70.), Szabó J. - Szabó B. (Böde, a szünetben), Ádám



A kezdés után a játékot a paksiak irányították, de csupán kisebb lehetőségeik adódtak, miközben a 24. percben a gyirmótiak az első végig vitt akciójukból nemcsak helyzetet dolgoztak ki, hanem Simon András révén a vezetést is megszerezték. A szünetig közepes iram mellett jobbára a mezőnyben gyűrték egymást a felek, a hazaiak rendezett védekezését nem tudták feltörni az ezúttal ötlettelen és ritmustalan vendégek.



A szünet után két támadó szellemű cserejátékos érkezett a paksiakhoz, akik be is szorították ellenfelüket - egyikük, a rutinos Böde óriási helyzetet hagyott ki -, majd a 63. percben Ádám csúsztatott fejesével egyenlítettek. A Gyirmót azonban négy perc múlva visszavette a vezetést: Lenzsér bizonytalankodott, Medgyes Zoltán ziccerben vitte a labdát a kapu felé, de önzetlenül Hasani elé tálalt, aki nem hibázott. A hátralévő időben hiába játszott mezőnyfölényben és támadott a Paks, csak helyzetekig és kapufáig jutott, másodszor már nem sikerült egyenlítenie.



Az újonc Gyirmót második győzelmét aratta - ráadásul egymást követően -, a Paks negyedik vereségét szenvedte el, egymás után a másodikat. A gyirmótiak edzője, Csertői Aurél ötödször „mérkőzött meg" a paksiakat irányító Bognár Györggyel, és ezúttal is - mint a korábbi négy alkalommal - előbbi aktuális együttese bizonyult jobbnak.



MTI