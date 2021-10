Franciaország: utcán lefejeztek egy tanárt – egy éve történt

2021. október 16. 19:12

Franciaország szombaton arra a történelemtanárra emlékezett, akit napra pontosan egy évvel ezelőtt egy csecsen terrorista azért ölt meg brutálisan, mert a szólásszabadságról tartott óráján Mohamed profétáról készült karikatúrákat is bemutatott.

A 47 éves Samuel Patyt egy 18 éves csecsen iszlamista 2020. október 16-án először megkéselte, majd levágta a fejét a nyílt utcán, a Párizshoz közeli Conflans-Sainte-Honorine egyik középiskolájának a közelében, miután radikális iszlamista körökben elterjedt egy videofelvétel arról, hogy a tanár a szólásszabadságról szóló óráján Mohamed prófétáról készült karikatúrákat mutatott be.



Az orosz állampolgárságú csecsen gyilkossal, Abdoullakh Anzorovval, néhány perccel a támadást követően járőröző rendőrök a helyszínen végeztek.



Mielőtt a rendőrök megölték, Abdoullakh Anzorov orosz nyelvű hangüzenetben vállalta a tettét: azt mondta, hogy a prófétát akarta megbosszulni, amiért a tanár szerinte "sértő módon mutatta be őt". A dzsihadista gyilkost az interneten közvetlenül Szíriából irányította szintén dzsihadista "mentora".



A megemlékezések abban a Párizshoz közeli kisvárosban, Eragny-sur-Oise-ban kezdődtek, ahol a meggyilkolt tanár, Samuel Paty élt. Itt a helyi önkormányzat szervezésében a tanár hozzátartozói, a szomszédok és a város lakói, mintegy háromszázan, egy, a francia oktatás és a szólásszabadság történetének legjelentősebb személyiségeit ábrázoló freskót, a városban élő Alexandre Sarrat alkotását avatták fel annak a sportközpontnak a falán, amelyet Samuel Paty látogatott.



A megemlékezéssel egy időben az oktatási minisztériumban Jean Castex miniszterelnök és Jean-Michel Blanquer oktatási miniszter emléktáblát avatott fel a tanár emlékére a családja jelenlétében.



"2020. október 16. örökre meghatározó dátuma a miniszterelnökségemnek" - kezdte beszédét a kormányfő. Samuel Paty "olyan ember volt, aki a szekularizáció és a szabad választás értékeit tanította, amelyeket a felvilágosodás nagyjai hagytak ránk" - tette hozzá. Jean Castex "a köztársaság szolgálójának, az iszlamista terrorizmus és a emberi gyávaság áldozatának" nevezte Samuel Patyt, akire emlékezni szerinte annyi, mint a köztársaságra emlékezni". Kitért arra is, hogy mennyire nehéz a tanároknak a szekularizációról beszélni a mai világban, ezért szavai szerint "a tanárokat nem szabad soha magukra hagyni".



"Az ő halálával a köztársági eszmét vették célba. Nehéz ezzel a gondolattal élni, de még rosszabb lenne nem emlékezni" - hangsúlyozta Jean Castex.



Jean-Michel Blanquer oktatási miniszter úgy vélte, hogy "Samuel Patynak igaza volt, amikor a szólásszabadságról tartott órát". A tárcavezető azt is bejelentette, hogy minden franciaországi oktatási kerületben elneveznek egy termet Samuel Patyról.



Délután abban a középiskolában tartott megemlékezést a miniszter, ahol a megölt tanár tanított. A minisztert Valérie Pécresse, a Párizs körüli Ile-de-France régió elnöke, jobboldali államfőjelölt fogadta az iskolában, ahol Samuel Paty volt kollégai és diákjai személyes emlékeiket osztották meg a tanárról.



"Mindig nyugodtan mosolygott. Jóindulatú volt és meghallgatott mindenkit. Sose felejtjük el a legendás lila sálját, a hátizsákját, és a fülhallgatót, amelyet folyton viselt" - idézték fel tanáruk emlékét a volt diákjai.



Samuel Paty hozzátartozóit délután az elnöki hivatalban fogadta Emmanuel Macron államfő, aki a tavalyi búcsúztatáson a Francia Köztársaság "nyugodt hősének" nevezte a tanárt. Este egy teret is elneveznek Samuel Patyról a párizsi Sorbonne egyetemmel szemben Anne Hidalgo párizsi főpolgármester, szocialista államfőjelölt jelenlétében, s a kisvárosban, ahol tanított, könyv formájú szobrot avatnak a tiszteletére.



Az egy évvel ezelőtti merénylettel kapcsolatban 15 ember ellen indult eljárás, köztük egy fiatal francia nő ellen is, aki zárt iszlamista csevegő csoportban ráirányította a figyelmet az iskolában kialakult vitára. A gyanúsítottak között van az iskola hat tanulója is, közülük öt ellen terrorista gyilkosságban való bűnrészesség miatt folyik eljárás, miután ők segítették a 18 éves gyilkost a tanár azonosításában.



Az elmúlt egy évben az érintett iskola tanárai nem kívántak a nyilvánosság elé állni, de az évfordulón az iskolában tanító ötven tanár közül heten a Libération című napilapban és a France Inter közrádióban elmondták, hogy szerintük milyen is volt a meggyilkolt kollégájuk.



"Mindig nyitott volt a vitára, de ugyanolyan ember volt, mint bárki más, nem az a mitikus figura, amilyenné a merénylet óta próbálják őt tenni" - mondta a rádióban egyik volt kollégája.



A középiskolában, ahol Samuel Paty tanított, egyszerre 15 tanár vonult betegállományba, miután az intézményt a tanár meggyilkolása mellett az is megviselte, hogy 13 és 15 év közötti tanulók ellen indult ügyészségi eljárás terrorizmus gyanújával.



A Le Figaro című napilapban megjelent felmérés szerint a franciák jelentős többsége nem gondolja, hogy az elmúlt egy évben javult a biztonság és a szekularizáció helyzete az oktatási intézményekben. Az Odoxa közvélemény-kutató intézet által megkérdezettek 15 százaléka vélte csak úgy, hogy a vallási elkülönülés visszaszorult, csak 8 százalékuk látja úgy, hogy javult a viszony a szekularizációhoz, és alig 6 százalék látja biztonságosabbnak a tanárok helyzetét.

MTI