Márki-Zay Péter hamisan mutatja magát konzervatívnak

2021. október 17. 10:07

Kommunikációs fogás csupán, hogy Márki-Zay Péter konzervatívnak mutatja magát, valójában több szavazatot remél ettől - mondta a XXI. Század Intézet vezető elemzője a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Deák Dániel szerint a hódmezővásárhelyi polgármester a baloldalon kívüli szavazókat akarja megnyerni, azt gondolván, hogy pusztán az ellenzéki táborral nem lehet választást nyerni. A miniszterelnök-jelölti vitából már kiderült, hogy Márki-Zay Péter egyáltalán nem gondolkodik jobboldali programban, egy régebbi nyilatkozatában pedig még összefogást szorgalmazott Gyurcsány Ferenccel, és elismerően nyilatkozott a hírhedt őszödi beszédről - tette hozzá.



Tóth Erik, az Alapjogokért Központ vezető elemzője szerint az előválasztást előre lejátszották. Régóta sejthető volt például, hogy a miniszterelnök-jelölti indulók közül valaki visszalép, és választókerületi jelölt is sokkal kevesebb volt, mint amennyi lehetett volna. A kínálat ilyen szintű korlátozása háttéralkuk nélkül nem ment volna - hangsúlyozta.



Az elemző furcsának nevezte azt is, hogy Karácsony Gergely sokkal több szavazatot szerezve visszalépett Márki-Zay Péter javára, aki mögött se párt, se országos szervezettség nincs. Azt ugyanakkor biztosra veszi, hogy 2022-ben a DK-hoz tartozik majd a legnagyobb frakció az ellenzéki pártok közül, tehát - mint fogalmazott - az előválasztás végeredményétől függetlenül Gyurcsány Ferenc marad a baloldal főszereplője.



Tóth Erik megjegyezte, hogy az egységes indulással sem biztos a siker, ha a választók azt érzik, hogy pusztán az Orbán-ellenesség hajtja az ellenzéket. Más üzenetük ugyanakkor gyakorlatilag nincs, az önkormányzatokban pedig rendre bebizonyítják, hogy a kormányzóképességük nem javult - tette hozzá.



Az elemző nem tartja kizártnak, hogy idővel felerősödnek az ellentétek az ellenzéki pártok között, mivel az országos lista összeállítása jelentős feszültségeket okozhat. Azt is elképzelhetőnek tartja, hogy előválasztási csalásokra hivatkozva a sértettek kihátrálnak az összefogásból, így 2022-ben már nem lesz egység az ellenzéki oldalon.



MTI