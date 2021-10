Szobrot állítanak a székely himnusz szerzőjének, Csanádi Györgynek

2021. október 17. 21:29

Évek óta azon fáradozik a Balázs Ferenc Vegyeskar, hogy szobrot kapjon Székelyudvarhelyen a helyi születésű Csanády György, a székely himnusz szerzője. Több sikertelen próbálkozás után most abban reménykednek, hogy a Haáz Rezső Múzeum udvarán állhat a szobor.

Közel három éve kezdeményezte a Balázs Ferenc Vegyeskar, hogy Csanády Györgyről elnevezett parkot alakítsanak ki a székelyudvarhelyi Zöld utcában, ahol a székely himnusz szerzőjének szobrát is elhelyezhetnék, méltó emléket állítva ezzel a település jeles szülöttjének – írja a Székelyhon.ro portál. Próbálkozásuk azonban rövid távon meghiúsult, hiszen a környékbeli lakók a személyazonossági igazolványaik cseréjétől, illetve a majdani zajongóktól tartva aláírásgyűjtéssel gátolták meg azt.

A kezdeményezők, akiknek törekvéseihez a történelmi vitézi rend tagjai, a Szabad Emberek Pártja (POL) képviselői, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, a Székely Nemzeti Tanács, valamint több civil szervezet is csatlakozott, végül beleegyeztek, hogy akkor csak egy utcát nevezzenek el a híres szerzőről, ami meg is történt a Szél-dombon. Persze a szoborállításról sem mondtak le, így továbbra is folyamatosan egyeztettek erről a polgármesteri hivatal munkatársaival és az önkormányzattal.

Abban reménykedtek, hogy időközben új terek alakulnak ki, amelyek egyikén helyet kaphatna az emlékmű. Amikor ez elhúzódni látszott, javaslatot tettek: a Haáz Rezső Múzeum udvarán legyen kiállítva a mellszobor.



– Erről kell most döntenie az önkormányzat által idén megalapított bizottságnak, amely több szempontból vizsgálja meg a kérdést – tudatta Bíró Edit kóruselnök, a POL önkormányzati képviselője.

Időközben a Csanády Györgyöt ábrázoló mellszobor elkészítése is elkezdődött, a munkával székelyudvarhelyi művészeket bíztak meg. Ennek finanszírozása érdekében vettek részt a Fuss Neki! elnevezésű adománygyűjtő rendezvényen a kezdeményezők, akik más támogatókra is számítanak. Az adománygyűjtés jelenleg is folyik.

Bíró Edit abban bízik, hogy minél hamarabb kiállíthatják a szobrot, hiszen jövőre lesz a székely himnusz bemutatásának századik évfordulója, amelyet méltó módon és megfelelő helyszínen szeretnének megünnepelni.

A képen Csanády György látható, tüzérként az első világháborúban. Forrás: Csanády György hagyatéka, a Haáz Rezső Múzeum tulajdona

magyarnemzet.hu