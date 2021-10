Szijjártó Péter: Líbia stabilitása szorosan összefügg Európa biztonságával

2021. október 18. 11:48

Líbia külügyminiszterével egyeztetett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Luxembourgban, az uniós Külügyi Tanács ülésén. A megbeszélés eredményeiről a tárcavezető a Facebookon számolt be. - Észak-Afrika stabilitásának ügye szorosan összefügg az európai biztonság kérdésével. Líbia sajnos az elmúlt időszakban a migráció zöld folyosója, a migránsok átjáróháza volt - mondta a miniszter, hozzátéve: sok tízezer migráns érkezett Európába a Földközi-tengeren keresztül úgy, hogy Líbiában nem ellenőrizték őket.

Kiemelte, most van némi remény arra, hogy Líbiában a stabilitás és a béke időszaka kezdődet meg, december 24-én ugyanis választásokat tartanak az országban.

- Elképesztő, ahogy a jelenlegi líbiai kormány az NGO-k, emberi jogi szervezetek támadása alatt áll. Ezek próbálják gátolni azt a szándékot, hogy a líbiai kormány megvédje a saját határait. Holott ha Líbia nem tudja megvédeni a saját határait, az Európa biztonságára is további veszélyeket fog jelenteni - érvelt Szijjártó Péter. Az EU tevékenységét értékelve elmondta azt is: a V4-ek már 2017 decemberében 35 millió eurót ajánlottak fel arra a célra, hogy a líbiai partiőrség kapacitását erőíteni lehessen. - Ehhez képest csak most érkeznek azok a hajók, amikre 2017 decemberében pénzt adtunk az Európai Unió keretében. Jó lenne, ha Brüsszel a tagállamok politikai zsarolása helyett a biztonsági kérdésekkel foglalkozna.

- Mi azt gondoljuk, hogy az EU-nak igenis segítenie kell a líbiai folyamatokat, és szorgalmazzuk, hogy az EU egy komoly pénzügyi támogatási csomaggal segítse Líbia déli határainak védelmét - zárta Szijjártó Péter.

Magyar Nemzet