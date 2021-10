Dömötör Csaba: Ne engedjünk a baloldali tétlenségnek

2021. október 18. 16:53

Az Országgyűlés hétfői plenáris ülésének kezdetén Szabó Tímea országgyűlési képviselő tette fel elsőként kérdését a kormány felé, mely az ellenzéki előválasztáshoz is kapcsolódott. Minderre Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára válaszolt néhány gondolatával.

A parlamenti államtitkár emlékeztetett arra, hogy a baloldal eleinte Karácsony Gergellyel fenyegetőzött. Ő azóta visszalépett, mely vélhetően összefügg azzal, hogy semmilyen vezetési képességei nincsenek - fogalmazott Dömötör Csaba. A több hónapos kampányolás alatt a főpolgármester sok mindennel foglalkozott, melyek között Budapest vezetése vélhetően nem szerepel. Ha pusztán a soha véget nem érő dugókra gondolunk, ez teljesen nyilvánvaló. Ne engedjük, hogy a főváros a baloldali tétlenség áldozata legyen - hangsúlyozta a parlamenti államtitkár.

Az ülésen Jakab Péter, a Jobbik elnöke is elmondta gondolatait az elmúlt napok eseményeiről. Többek között gratulált Márki-Zay Péternek, aki a baloldali előválasztáson Dobrev Klára ellen kapott több szavazatot. Jakab Péter szavaira Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára válaszában emlékeztetett arra, hogy a baloldal új miniszterelnök-jelöltje elmélkedett arról, hogy a lámpavasat mire lehetne használni. Dömötör Csaba felhívta a figyelmet arra, hogy hiába állítja be magát jobboldali pártként a Jobbik és hiába próbál olyan erős lenni, mint más ellenzéki pártok. Azáltal, hogy beállt, a baloldali pártok közé és támogatja a DK-t, saját magát gyengíti, amivel a választók tisztában vannak.

A Jobbikot és Jakab Pétert az előválasztás vesztesének nevezte, mert annak ellenére, hogy feladták egykori nemzeti pártjukat és a baloldali politikusok „lába elé tették” azt, kiszavazták őket az előválasztáson. Felidézte, hogy a Jobbik létrehozásakor a párt alapszabályában elsődleges feladat volt a kommunista utódpárt és a vele összeforrt szélsőséges liberálisok eltávolítása a hatalomból. Most azonban már közös plakátokon tündökölnek a posztkommunista jelöltekkel, és aláírtak a szélsőséges liberálisoknak - emelte ki.

A parlamenti államtitkár arra is kitért, hogy a Gyurcsány Ferenc vezette baloldal legerősebb pártja a DK, mellyel kapcsolatban Gyurcsány Ferenc bukott miniszterelnök az idő alatt is posztol, míg Jakab Péter arról igyekezett meggyőzni képviselőtársait, hogy a Jobbik mennyire erős párt. „Eközben a DK tovább erősödött.” - írta posztjában, melyre Dömötör Csaba is felhívta Jakab Péter és a jelenlévő képviselők figyelmét. Emellett összefoglalta, hogy az elmúlt időszakban, miként is próbált a magyar embereket megtévesztve kampányolni a baloldal. Az előválasztásnak nevezett folyamat lényegi változást nem hozott, a baloldal nem rendezte a múlthoz való viszonyát, ugyanazok a csoportok jelentkeznek be kormányzati pozícióért, a különbség annyi, hogy „most mást raknak a plakátokra, illetve a kirakatba”.

Szerinte egy igazi „karrierbaloldalit” választottak miniszterelnök-jelöltnek Márki-Zay Péter személyében, akinek állásfoglalásai is egyértelművé teszik, hogy paktumot kötött a baloldallal. „Melyik jobboldali politikus dolgozna a posztkommunisták sikeréért?” - tette fel a kérdést. Szerinte Márki-Zay Péter „szépen betagozódott” a baloldalba, támadja a rezsicsökkentést, támogatja a migrációt, ellenzi a minimálbért, és azokkal fogott össze, akik a saját népükre lövettek, megvonták a külhoni magyaroktól a támogatást.

„Aki távolról és közelről is úgy tűnik, mint egy baloldali politikus, páros és páratlan napokon is úgy cselekszik, mint egy baloldali politikus, az nem más, mint egy baloldali politikus” - fogalmazott. Megjegyezte: nem a jövő kopogtat odaátról, hanem a „rozsdás múlt”, amit nem szeretnének beengedni.

MTI