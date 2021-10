Századvég: Orbán Viktor 10 százalékkal vezet az ellenzéki figura előtt

2021. október 19. 12:09

Orbán Viktor kormányfőt a magyar felnőtt lakosság 51 százaléka látná szívesen újra a miniszterelnöki pozícióban, Márki-Zay Pétert pedig 41 százalék - derült ki a Századvég Alapítvány legújabb elemzéséből, amelyet kedden juttattak el az MTI-hez.

Azt írták, az ellenzéki előválasztás második fordulójának eredményeként Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere helyett Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere lesz a baloldal kormányfőjelöltje a 2022-es országgyűlési választásokon, ezért megvizsgálták, hogy a magyarok Orbán Viktort vagy Márki-Zay Pétert látnák-e szívesebben a miniszterelnöki pozícióban.



A közvélemény-kutatás rávilágít arra, hogy a válaszadók 51 százaléka a hivatalban lévő miniszterelnököt, Orbán Viktort látná szívesen a kormányfői pozícióban a következő négy évben is, míg Márki-Zay Péter megválasztását a miniszterelnöki tisztségre a megkérdezettek 41 százaléka támogatná. A választ megtagadók és bizonytalanok aránya 8 százalék.



A Századvég Alapítvány elemzése szerint lakóhely szerinti bontás alapján kijelenthető, hogy a baloldal miniszterelnök-jelöltje Budapesten népszerű, ugyanakkor - Karácsony Gergelyhez hasonlóan - a vidéki szavazókat kevésbé vagy nem tudja sikeresen megszólítani.



A felmérés szerint Márki-Zayt a budapestiek 54 százaléka látná szívesen kormányfőként, míg ez az arány a megyeszékhelyeken élőknél 42 százalék, a városok és falvak lakosságánál 37-37 százalék.



Ezzel szemben Orbán Viktor újraválasztását a fővárosiak 38 százaléka támogatná, továbbá valamennyi vizsgált vidéki településtípusnál a válaszadók több mint fele - a megyeszékhelyen élők 52 százaléka, a városok és falvak megkérdezettjeinek 54, valamint 56 százaléka - a jelenlegi miniszterelnököt látná szívesen az ország élén a 2022-es választásokat követően is - írták.



Az alapítvány elemzésében emlékeztettek arra: Karácsony Gergely májusban jelentette be hivatalosan jelöltségét, akkor a Századvég méréseinek tanúsága szerint 50-42 arányban maradt le Orbán Viktor kormányfőtől a kétszereplős miniszterelnökpreferencia-mérés eredményei szerint. Karácsony Gergely tehát kedvezőbb pozícióból indult, mint most Márki-Zay Péter - jegyezték meg. Hozzátették: a főpolgármester a nyár folyamán veszített támogatottságából, végül jelöltként visszalépett.



A többszereplős kormányfőpreferencia-mérések eredményei minden esetben azt jelezték, hogy Dobrev Klára rendelkezik a leginkább elkötelezett táborral. Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter, ahogy az az előválasztás első fordulójában is kiderült, külön-külön nem, csak együtt birtokolt több voksot, mint Dobrev Klára - írta a Századvég Alapítvány.



MTI