A kényszerképzetes Manfred Weber "indirekt exit"-tel vádolja Lengyelországot

2021. október 19. 12:22

Az európai uniós tagság közvetett felszámolása, az "indirekt exit" politikáját követi a lengyel kormány azzal, hogy megkérdőjelezi és nem tartja tiszteletben a közösség szabályait és elveit - jelentette ki Manfred Weber kedden.

Az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti (EP-) frakciójának vezetője a ZDF német országos köztelevíziónak nyilatkozva hangsúlyozta: a lengyel kormánynak igaza van abban, hogy az Európai Unió nem egy állam.



Az EU "szabad országok szövetsége" és olyasmi, mint egy társasház, amely házirend alapján működik. Ezt a házirendet mindenkinek be kell tartania, aki a ház közösségének tagjaként akar élni. Ez akár azt is jelentheti, hogy a tagságért módosítani kell az alkotmányt, sőt, akár az adott ország nevét is meg kell változtatni.



Azonban a lengyel kormány megkérdőjelezi és nem tartja tiszteletben a közös szabályokat és elveket, ami azt jelenti, hogy az "indirekt exit" politikáját követi. Ez elfogadhatatlan, kárt okoz a közösségnek és csak Vlagyimir Putyin orosz elnöknek használ, aki "le akarja építeni a jogállamot és egy gyenge Európai Uniót akar" - fejtette ki az EP legnagyobb frakciójának vezetője.



Hangsúlyozta, hogy nem a lengyel EU-tagság megszüntetése, a "polexit" pártján áll, hanem éppen ellenkezőleg, a közösség összetartására törekszik.



Mint mondta, el kell érni, hogy a lengyel kormány ismét tartsa tiszteletben a házirendet. Ezért az Európai Bizottságnak ki kell használnia azt a lehetőséget, hogy visszatarthat uniós támogatásokat, ha az adott országban sérül az igazságszolgáltatás függetlensége, a tagországi vezetőket összefogó Európai Tanácsban pedig nyíltan beszélni kell a jogállamiság lengyelországi helyzetéről.



A minapi lengyelországi tüntetésekről kiemelte, hogy a folyamatokat nem lehet kívülről irányítani, a jogállamiságért a lengyel polgároknak kell kiállniuk.



"A lengyelek olyan országban akarnak élni, amelyben tisztelik a jogállamiságot és nekünk ezekre az erőkre kell építenünk" - mondta Manfred Weber, aki azzal kapcsolatban nyilatkozott, hogy az EP-ben Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök és Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök részvételével vitát tartanak a lengyel alkotmánybíróság legutóbbi döntéséről, amely szerint egyes uniós szabályok nem férnek össze a lengyel alkotmánnyal.

MTI