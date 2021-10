Migránstámadás Lengyelország ellen

2021. október 19. 12:36

Csaknem kétszáz fős migránscsoport próbált áttörni a fehérorosz-lengyel határon, közülük 140 embert feltartóztattak - közölte kedden a lengyel határőrség szóvivője.

A migrációs nyomás jelenleg nagyon erős, hétfőn több mint 600 egyéni határsértési kísérletet regisztráltak - mondta el Anna Michalska szóvivő a Radio Plus lengyel kereskedelmi rádiónak.



A csoportos határsértési kísérletről megerősítette: ez eddig a legnagyobb méretű ilyen próba a lengyel-fehérorosz határszakaszon.



A lengyel hatóságok az október 9-10-i hétvégét követően számoltak be egy 90 fős, majd egy 130 fős csoport meghiúsított határsértési kísérletéről, ezt követően múlt pénteken egy újabb, 70 fős csoport próbált áttörni a határon Fehéroroszország felől.



Michalska közölte továbbá: az utóbbi órákban két, feltehetőleg iraki állampolgárságú személy a határ menti mocsarakban rekedt, eszméletét veszítette, a határőrök mentőket hívtak ki, akik kórházba szállították a migránsokat.



A szóvivő beszámolt a feltartóztatott, de nemzetközi védelmet nem kérő migránsok hazaszállításáról is. Ezt a megfelelő hatósági eljárás után mintegy 400 ember esetében alkalmazták az év eleje óta.



A határőrség keddi közleménye szerint október elejétől több mint 10 ezer határsértési kísérlet történt, az év eleje óta 21 ezer ilyen próbálkozást regisztráltak. A legtöbb esetben a bevándorlókat feltartóztatták, több mint 1 900 határsértőt - köztük több mint ezer iraki állampolgárt - őrizetbe vettek. Embercsempészet gyanúja miatt 128 személyt vettek őrizetbe.



Mariusz Blaszczak nemzetvédelmi miniszter kedden a Twitter-fiókján közölte: a lengyel-fehérorosz határszakaszon már mintegy hatezer katona segíti a határőröket.



A szejm szeptember végén hosszabbította meg hatvan nappal a Fehéroroszországgal határos térségben egy hónapja érvényben lévő rendkívüli állapotot. A határszakasz védelmére két és fél méter magas, 180 kilométer hosszúra tervezett szögesdrótkerítést építenek.



Múlt csütörtökön a szejm megszavazta és a szenátushoz továbbította a kormánynak azt a törvényjavaslatát, mely szerint a kerítést mozgásérzékelőkkel és kamerákkal is felszerelt, fal jellegű akadállyal helyettesítik.



A Fehéroroszországgal határos uniós tagállamok - Lengyelország mellett Litvánia és Lettország - határaihoz hónapok óta érkeznek illegális bevándorlók, legtöbbjük Irakból. Az uniós tagországok azzal vádolják Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnököt, hogy az ő utasítására szállítanak migránsokat az uniós országok határaihoz, megtorlásul a fehérorosz rendszer elleni nyugati büntetőintézkedésekért.

MTI