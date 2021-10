A cseh államfő jogkörei betegség miatt átruházhatók

2021. október 19. 15:15

Milos Zeman cseh államfő egészségi állapota kimeríti azokat a feltételeket, amelyek megléte esetén az elnöki jogkörök átruházhatók a kormányfőre és a képviselőház elnökére - állapította meg a szenátus alkotmányügyi bizottsága kedden Prágában.

A bizottság határozata szerint a parlamenti felsőháznak október végén kellene döntenie a cseh alkotmány 66. cikkelyének alkalmazásáról, amely előírja, hogyan lehet átruházni a feladatai ellátására képtelen államfő jogköreit a kormányfőre, valamint a képviselőház elnökére. A cikkely szerint ezt a lépést a parlament mindkét házának határozatban kell támogatnia.



A szenátus legközelebbi ülése október 26-án kezdődik, majd az újabb ülésre november 5-én kerül sor. Az októberi választások eredménye alapján november 8-án, a 30 napos óvási időszak letelte után ül össze az új képviselőház, amikor a képviselők leteszik az esküt, és megválasztják a testület új szerveit. Ezt követően tűzhetné napirendre az alsóház is az elnöki jogkörök átruházását.



A felsőháznak arról kellene határoznia, hogy "a köztársasági elnök komoly egészségügyi okok miatt képtelen betölteni hivatalát" - mondta Zdenek Hraba, a szenátusi bizottság elnöke újságíróknak a prágai Központi Katonai Kórház hivatalos véleményére hivatkozva.



Milos Zeman államfő a prágai Központi Katonai Kórház véleménye szerint jelenleg nem képes ellátni a tisztségéből eredő feladatokat - jelentette be hétfőn Prágában Milos Vystrcil, a cseh szenátus elnöke, aki néhány napja kért a kórháztól hivatalos véleményt az elnök egészségi állapotáról.



Az államfő egészségével kapcsolatos prognózisok nagyon bizonytalanok, és Zeman visszatérése hivatalába a következő hetekben nem nagyon valószínű - tette hozzá a felsőház elnöke, aki újságírók előtt konkrétan idézett a kórház hivatalos álláspontjából. A kórház hivatalos weboldalán megerősítette, hogy válaszolt a szenátusi elnök kérésére.



Milos Vystrcil azután kérte ki a kórház véleményét az elnök egészségi állapotáról, hogy az elnöki hivatal már több mint egy hete nem adott kielégítő tájékoztatást Milos Zeman állapotáról. A 77 éves államfőt - akinek alkotmányos kötelessége, hogy az október 8-9-i választások eredménye alapján a 30 napos óvási időszak elteltével kormányalakítási megbízást adjon az arra alkalmas politikusnak - nyolc napja vitték be a kórházba, ahol az intenzív osztályon kezelik. Betegségének diagnózisát mindeddig nem hozták nyilvánosságra.



A szenátus az elnöki jogkörök átruházását szorgalmazza.



Andrej Babis kormányfő kedden a közszolgálati televízióban felszólította Vratislav Mynárt, az elnöki iroda vezetőjét, hogy mondjon le, mert személyesen felelős az információhiány kiváltotta feszültségekért, illetve azért, hogy a kórház engedélye nélkül elvitte Radek Vondráceket, a képviselőház elnökét a beteg Zemanhoz. Babis azt mondta: ha Mynár nem mond le, akkor - amennyiben átveszi az elnöki jogkörök egy részét - ő fogja lemondatni. Mynár nem válaszolt.



A rendőrség a Twitteren bejelentette, hogy kivizsgálja azokat az esetleges jogtalanságokat, amelyek a köztársaság elleni bűncselekmény jegyeit viselik magukon. Bár a rendőrség további részleteket nem közölt, a sajtó szerint a vizsgálatok mögött az a tény állhat, hogy Vratislav Mynárt már október 13-án hivatalosan tájékoztatták arról, hogy az államfő képtelen jogkörei ellátására. Mynár ennek ellenére bevitte Vondráceket Zemanhoz, aki akkor, állítólag előtte aláírta az új képviselőház alakuló ülésére szóló meghívót.



Babis a televízióban úgy vélte, nem kell elsietni az államfői jogkörök átruházását, mert Milos Zemannak csak novemberben kell aktív szerepet játszania a kormányalakításban.



MTI