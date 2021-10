Dubaj: a magyar pavilon konyhaművészeti kínálata vonzerő

2021. október 19. 15:53

A Magyar Pavilon nemcsak különleges megjelenésével járul hozzá az Expo 2020 Dubai sikeréhez, hanem egyedülálló gasztronómiai kínálatával is - közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) kedden az MTI-vel.

A közlemény szerint a 26 fő befogadására alkalmas magyar étterem vendégszáma messze meghaladja a várakozásokat, ebéd- és vacsoraidőben háromszor is megtelik.

Az épület úgynevezett Gastro Roots részlegében kóstolóétterem, bisztró, terasz és shop is várja az érdeklődőket.



A nyitás óta a vendégek kedvencei közé tartozik a tatár-beefsteak, a gulyásleves, a csirkepaprikás, illetve a kacsacomb, az édességek közül pedig a híres Eszterházy-tortát keresik a leginkább - tették hozzá.



A pavilon éttermében hathetente változó, klasszikus magyar menüsorokat kóstolhatnak a látogatók modern, újragondolt formában, természetesen sertéshús mellőzésével.

A kínálatban visszaköszönnek majd az évszakok és az ünnepek is, novemberben a libaételek, decemberben karácsonyi és újévi fogások, farsangkor a fánk.



Az országban rendkívül szigorú alkoholtilalom van érvényben, de az Expo 2020 Dubai területe kivételnek számít, ezért lehetőség nyílik az egyedi magyar borválogatás bemutatására is. A látogatók körében népszerű az AquaBar is, ahol többféle hazai ásványvizet kóstolhatnak meg - közölték.



Az ajándékshopban akár 250 vásárló is megfordul naponta, itt kivétel nélkül magyar kézműves manufaktúrák minőségi termékei közül lehet válogatni. A kézzel készített csokoládék a legkeresettebbek, emellett a természetes szappanok, illetve a méz-, lekvár- és szörpkülönlegességek is nagyon kelendők - áll a közleményben.



