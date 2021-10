Szerdán fátyolfelhős, napos, száraz idő várható

2021. október 19. 16:39

Várható időjárás szerda éjfélig: a nap hátralevő részében változóan fátyolfelhős lesz az ég, majd késő estétől nyugat felől már vastagabb felhősáv érkezik, ami a déli megyékben szakadozottabb, másutt zártabb lesz. Szerdán ez a felhőzet a déli órákban a keleti megyéket is elhagyja, mögötte fátyolfelhős, napos, száraz idő várható. A déli, délnyugati szél kedden az Észak-Dunántúlon, szerdán napközben pedig már sokfelé megélénkül, délután a Dunántúlon meg is erősödik.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 11 fok között alakul, az Északnyugat-Dunántúlon lesznek a magasabb értékek, míg északkeleten, a Nyírségben fagypontig is lecsökkenhet a hőmérséklet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán többnyire 17 és 21 fok között alakul, de az Alpokalján akár 22, 23 fok is lehet.

MTI