Európai konzervatív agytrösztöt hozott létre az Alapjogokért Központ

2021. október 19. 18:06

Alliance for the Common Good (ACG), vagyis Szövetség a Közjóért elnevezéssel, európai agytröszthálózat jött létre öt ország keresztény-konzervatív politológiai központjainak részvételével az Alapjogokért Központ (AK) kezdeményezésére - jelentette be a szervezet létrehozása alkalmából megtartott keddi budapesti sajtótájékoztatón az AK vezetője.

Szánthó Miklós, aki az újonnan létrejött hálózat alelnöke is egyben, azt hangsúlyozta: azért döntöttek az ACG megalakulása mellett, mert egész Európában átfogó támadás alatt áll az "isten, haza, család" gondolat.



Közlése szerint egy olyan Európáért kívánnak küzdeni, amely a "civilizációnk nagyságát" jelenti, ez pedig azért szükséges, mert új ideológiai hidegháború korát éljük.



Átfogó támadás alatt áll a hagyományos európai életmód. Egy globalista világtársadalom utópiája áll szemben egy szuverenista, hagyományelvű társadalomszervező gondolattal - közölte.



A nyugati progresszió megtagadja azon értékeket és azt a történelmet, amelyből a mai jóléte fakad, és nyugaton nagyon sok helyen győzelemre jutott a marxizmus neomarxista változata - tette hozzá.



Ennek az a következménye, hogy a nyugati, magukat kereszténydemokratának hívó erők mindent feladtak a hatalomért, amelyet ezt követően el is veszítettek. Ugyanis Bécstől nyugatra az Európai Néppártnak már egyetlen miniszterelnöke sincs Európában - mondta Szánthó Miklós.



Szerinte ami az igazi Európából megmaradt, az ma Közép-Európában van; ennek a megőrzéséért kíván küzdeni az ACG - közölte az alelnök.



Karolina Pawlowska, a lengyel Ordo Iuris szervezet igazgatója, akit az ACG elnökévé választottak, azt mondta, tudatosítani kívánják, hogy a baloldali liberális szervezetek közös narratívája, a közhiedelemmel ellentétben nem a társadalom hangja.

Az Ordo Iuris jelvénye





Az a céljuk, hogy koalíciót hozzanak létre a valód értékek, az emberi jogok, a szabadság, a szuverenitás és az akadémiai szabadság védelmében - közölte.



A radikális ideológiák képviselői már régen határokon átnyúló intézmények útján hallatják a hangjukat, és a nemzetközi szervezetek jelentik a legfőbb eszközt számukra "veszélyes" ideológiájuk hirdetéséhez - tette hozzá.



Szembe kell szállni ezzel. Nem engedhető meg, hogy eltávolítsák a nyilvános vitákból mindazokat, akik védik az igazságot a szabadságot és a szuverenitást - mondta Karolina Pawlowska.

Pawlowska – radiomaryja.pl



A sajtótájékoztatót követően aláírták az ACG alapító okiratát. A hálózathoz az Alapjogokért Központon és az Ordo Iurison kívül csatlakozott a cseh Szövetség a Családért, az olasz Nacion Futura és a felvidéki Emberjogi és Családpolitikai Intézet.

MTI