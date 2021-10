Európa-liga - A Celtic vendégeként is kikapott a Ferencváros

2021. október 19. 18:23

A Ferencváros 2-0-ra kikapott kedden a Celtic Glasgow vendégeként a labdarúgó Európa-liga csoportkörének harmadik fordulójában, így pont nélkül sereghajtó a négyesében.

A mérkőzésen Furuhasi Kjogo találatával az 57. percben szereztek vezetést a skótok, akik egy elrontott 11-es után a hajrában David Turnbull révén duplázták meg az előnyüket. A Celtic első pontjait szerezte meg a második számú európai kupasorozatban.



A csoport másik mérkőzését csütörtökön játssza a spanyol Real Betis és a német Bayer Leverkusen, a Ferencváros legközelebb november 4-én a Celticet látja vendégül a Groupama Arénában.

Európa-liga, G csoport, 3. forduló:

Celtic Glasgow (skót)-Ferencváros 2-0 (0-0)



Glasgow, Celtic Park, 53 ezer néző, v.: Jakob Kehlet (dán)

gólszerzők: Furuhasi (57.), Turnbull (81.)

sárga lap: Starfelt (28.), Ralston (40.), Montgomery (68.), illetve S. Mmaee (40.)

Celtic Glasgow:



Hart - Ralston, Carter-Vickers, Starfelt, Montgomery (Scales, 75.) - McGregor, Turnbull - Abada (Jakumakisz, 71.), Rogic (Bitton, 71.), Jota - Furuhasi (Johnston, 86.)

Ferencváros:



Dibusz - Civic, S. Mmaee, Blazic, Wingo - Laidouni (Somalia, 66.), Vécsei - Uzuni, Nguen (Mak, 83.), Zachariassen (Loncar, 66.) - R. Mmaee

II. félidő:



57. perc: Jota 40 méteres passzal ugratta ki Furuhasit, aki tökéletesen vette át a labdát, majd Dibusz mellett a kapu bal oldalába lőtt (1-0).



81. perc: Ferencvárosi labdavesztés után Jota adott tökéletes passzt Turnbullnak, aki azonban ziccerben elsőre nem találta el a labdát, viszont második kísérlete a lassan reagáló Vécsei lábáról Dibusz felett a hálóba vágódott (2-0).

A mérkőzés első helyzetét - Ryan Mmaee révén - a kifejezetten bátran kezdő Ferencváros hagyta ki, utána viszont inkább a skót csapat támadott, így az első védést Dibusz Dénes mutatta be. Bár a Celtic egyértelmű mezőnyfölényben futballozott, a magyar bajnok nem adta fel a támadások lehetőségét, szórványos akciói veszélyt is hordoztak magukban. A szünetig a kapusoknak annak ellenére nem sok dolga volt, hogy kifejezetten jó iramú mérkőzést vívott egymással a két zöld-fehér gárda.



A fordulást követően még nagyobb fölénybe került a hazai csapat, amely a vezetést is megszerezte egy hajszálpontos tért ölelő kiugratás után. A bekapott gól érezhetően megzavarta a Ferencvárost, amely beszorult, a skótok pedig akár meg is duplázhatták volna az előnyüket, azonban Dibusz kivédte Callum McGregor büntetőjét. A válogatott kapus bravúrja után rendezte sorait a magyar bajnok, azonban csak elvétve tudott megindulni a skót kapu felé, így elsősorban a védekezés emésztette fel az erejét. A hajrára elfáradt a Ferencváros, ezt kihasználva a Celtic egy újabb góllal eldöntötte a három pont sorsát és akár nagyobb különbséggel is győzhetett volna.

MTI