Fontos az USA számára a Fekete-tenger térségének stabilitása

2021. október 20. 15:43

Az Amerikai Egyesült Államok nemzeti érdekének tartja a Fekete-tenger térsége biztonságát és stabilitását, amely kritikus fontosságú a NATO teljes keleti szárnyának biztonsága szempontjából - hangoztatta Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter szerdán Bukarestben, ahol Nicolae Ciuca román védelmi miniszterrel tartott közös sajtóértekezletet.

Úgy értékelte: nyilvánvaló, hogy a térséget Oroszország veszélyezteti, ezt bizonyítják a kelet-ukrajnai katonai akciók, Georgia több térségének megszállása, a Fekete-tenger militarizálása, a légi és tengerészeti provokációk. Az amerikai védelmi miniszter úgy vélekedett: a Fekete-tenger destabilizálását célzó műveletek azt jelzik, hogy Oroszország vissza akarja szerezni uralmát a térség felett, meg akarja akadályozni a békés, szabad Európa kiegészülését.



Lloyd elmondta: az Egyesült Államok, partnereivel együtt, meg akarja védeni a térséget a kártékony orosz akcióktól, ezért továbbra is támogatja a román, a bolgár, az ukrán és a georgiai haditengerészet megerősítését.



Romániában mintegy ezer amerikai katona állomásozik rotációs rendszerben, aki rendszeresen részt vesz a románokkal közös hadgyakorlatokon. Az amerikai katonák jelenléte hiteles elrettentő tényező Oroszország számára, illetve hatékonyabb fellépést tesz lehetővé, ha jelenlétük mégis hatástalannak bizonyul - magyarázta a Pentagon vezetője.



Lloyd szerint Románia példát mutat a szövetségesi elkötelezettségből: osztozik a felelősségben, részt vesz a NATO-missziókban, korszerűsíti védelmi képességeit, és törvénnyel gondoskodik az 5G-s kommunikációs infrastruktúra biztonságáról. Az amerikai védelmi miniszter - afganisztáni veteránként - megemlékezett az Afganisztánban és Irakban szolgáló román katonák által hozott véráldozatról.



A román védelmi miniszter úgy értékelte, hogy a Fekete-tenger térsége "fontos súlypont" a teljes európai, euroatlanti biztonság szempontjából. Ciuca az amerikai jelenlét erősítését szorgalmazta, ugyanakkor úgy értékelte: Romániának saját védelmi és együttműködési képességeit is erősítenie kell ahhoz, hogy ellensúlyozni tudja az Oroszországgal szembeni kiszolgáltatottságot.



Az amerikai védelmi miniszter Klaus Iohannis román államfővel is találkozott, majd felkereste a Fekete-tenger partvidékén fekvő Kogalniceanu légi támaszpontját, az amerikai katonák egyik legfontosabb romániai állomáshelyét.



MTI