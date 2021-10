Orvosi tanácsra néhány napot pihen a brit uralkodó

2021. október 20. 15:45

Orvosi tanácsra lemondta észak-írországi látogatását a brit uralkodó.

A Buckingham-palota szerdai tájékoztatása szerint II. Erzsébet királynő "vonakodva ugyan", de eleget tesz orvosai kérésének, és a következő néhány napot pihenéssel tölti.



A királynő londoni rezidenciájának szóvivője nem részletezte, hogy az orvosok miért tanácsolták a 95 esztendős uralkodónak a látogatás lemondását és a pihenést, de egybehangzó brit médiaértesülések szerint a fejlemény nincs összefüggésben a koronavírus-járvánnyal.



A palota illetékese hangsúlyozta, hogy II. Erzsébet királynő jó hangulatban van, de csalódottan vette tudomásul, hogy nem tud elutazni Észak-Írországba, ahol szerdán és csütörtökön számos eseményen vett volna részt.



A szóvivő szerint az uralkodó egy későbbi időpontban pótolni kívánja a most elmaradt látogatást.



Az utazást az utolsó pillanatban mondták le, mivel a királynő, aki a London nyugati határában lévő windsori rezidencián tartózkodik, szerdán utazott volna Észak-Írországba.



Előző este személyesen fogadta Windsorban a brit kormány által rendezett nemzetközi befektetési konferencia résztvevőit, köztük Boris Johnson miniszterelnököt és Bill Gatest, a Microsoft társalapítóját.



Általános feltűnést keltett, hogy a múlt héten, a brit fegyveres erők veteránjairól gondoskodó jótékonysági szervezet, a Royal British Legion létrehozásának centenáriumi rendezvényén bottal a kezében jelent meg a londoni Westminster-apátságban. A királynő legutóbb 2004-ben, egy térdműtét után használt sétabotot, de a nyilvánosság előtt most jelent meg első ízben bottal a kezében úgy, hogy ennek előzményeként nem esett át bejelentett orvosi beavatkozáson.



II. Erzsébet királynő április 21-én töltötte be 95. életévét. A születésnap azonban hivatalos rendezvények nélkül, gyásszal telt, mivel az uralkodó férje, Fülöp edinburghi herceg alig néhány nappal korábban, április 9-én - századik születésnapja előtt csaknem pontosan két hónappal - elhunyt.



II. Erzsébet királynő és Fülöp herceg tavaly novemberben ünnepelte 73. házassági évfordulóját.



A királynő és az edinburghi herceg volt az angol-brit monarchia évezredes történetének legidősebb uralkodói házaspárja, és a házasságban együtt töltött több mint 73 évük is példátlan a királyság fennállása óta.



MTI