Hazánk szerepet vállal az Európa jövőjéről szóló párbeszédben

2021. október 20. 17:31

Egyre feljebb a dobogón! Javában tart az Európa jövőjéről szóló párbeszéd, amelyben Magyarország is elkötelezett szerepet vállal - írta az igazságügyi miniszter Facebook-oldalán szerdán.

Varga Judit közölte: a konferenciasorozat keretében eddig 2893 eseményt regisztráltak, ezek közül 295 magyar szervezésű.



Hangsúlyozta, büszke arra, hogy csaknem háromszáz magyar eseménnyel Magyarország már a második legaktívabb tagállam az Európai Unióban, "maga mögé szorítva olyan +mintaállamokat+ is, mint Hollandia és Franciaország".



Múlt hónapban még a harmadik helyen volt Magyarország, de most már megelőzi Olaszországot, és egyre közelebb kerül Németországhoz, amely tartja első helyét - írta.



A kontinenst átszövő párbeszéd folytatódik - tette hozzá Varga Judit, továbbra is arra buzdítva mindenkit, hogy "vegyen részt a diskurzusban, mondja el véleményét".



A miniszter úgy fogalmazott: "Adjunk tiszta és egyenes magyar válaszokat Európa kihívásaira!"

MTI